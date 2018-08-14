Как раскрыть свой творческий потенциал: четыре способа
Это позволит не только более успешно заниматься творчеством, но и наполнять этот процесс осмысленностью
Предрасположенностью к творчеству может похвастаться далеко не каждый. Однако, можно приложить немного усилий, чтобы раскрыть свой творческий потенциал.
Это позволит не только более успешно заниматься творчеством, но и наполнять этот процесс осмысленностью. Более того, многие сравнивают его с медитацией. Так что более качественное творчество позволит вам расслабиться и даже залечить душевные раны.
Мечтайте
Умение мечтать — это качество не только маленьких детей. Не позволяйте себе превращаться во взрослых из старых американских фильмов: угрюмые и вечно недовольные люди, которые не видят ничего кроме работы и домашних обязанностей. Разрешите себе повитать в облаках и помечтать. Кем бы вы хотели стать? Чем вы бы хотели заниматься? Визуализируйте все то, что возникает у вас в голове. Это и снизит уровень стресса, и отвлечет от рутины.
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Поменяйте способ мышления
Творчество позволяет меняться нашему мировоззрению и тому, как мы мыслим. Во время этого процесса сознание отключает все точные и интуитивные механизмы и начинает воспринимать окружающий мир через эмоции, ощущения и чувства. Включается то, что позволяет маленьким детям за короткие сроки стремительно развиваться: любопытство, экспериментирование и воображение.
Расширяйте кругозор
Посредством творчества вы не просто узнаете что-то новое, но и создаете совершенно другие миры. Важно понимать, что когда вы что-то рисуете, то вы не занимаетесь перерисовкой. Вы обладаете той силой, которая способна изобретать новые жизни и истории. Вкладывая в вашу работу все то, чем вы живете: ключевые события, эмоции, привычки, мысли, — можно изменить себя. Ведь вы как бы смотрите на свою жизнь со стороны, время от времени корректируя недостатки.
Отпустите мысли
Это то самое дело, где результат вовсе не важен. Тут необходимо понимать и чувствовать то, чем вы занимаетесь, сам процесс создания. Не закрывайтесь от того, чтобы потерять контроль над своими мыслями и действиями. Ведь творчество — вещь сумбурная.
Не требуйте от себя с первой же картиной стать Пикассо, Айвазовским или да Винчи. В любом случае, у каждого стиль письма кардинально отличается от других. Воспринимайте все недостатки как то, что является вашими изюминками и уникальными особенностями. В этом деле важно искренне любить себя и то, чем вы занимаетесь.
Тем временем ученые выяснили, что интенсивные тренировки вредят психическому здоровью. В масштабном эксперименте приняли участие 1,2 млн американцев.