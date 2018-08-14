Как раскрыть свой творческий потенциал: четыре способа

Это позволит не только более успешно заниматься творчеством, но и наполнять этот процесс осмысленностью

Наслаждайтесь творчеством. Фото: pixabay

Предрасположенностью к творчеству может похвастаться далеко не каждый. Однако, можно приложить немного усилий, чтобы раскрыть свой творческий потенциал.

Это позволит не только более успешно заниматься творчеством, но и наполнять этот процесс осмысленностью. Более того, многие сравнивают его с медитацией. Так что более качественное творчество позволит вам расслабиться и даже залечить душевные раны.

Мечтайте

Умение мечтать — это качество не только маленьких детей. Не позволяйте себе превращаться во взрослых из старых американских фильмов: угрюмые и вечно недовольные люди, которые не видят ничего кроме работы и домашних обязанностей. Разрешите себе повитать в облаках и помечтать. Кем бы вы хотели стать? Чем вы бы хотели заниматься? Визуализируйте все то, что возникает у вас в голове. Это и снизит уровень стресса, и отвлечет от рутины.

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Поменяйте способ мышления

Творчество позволяет меняться нашему мировоззрению и тому, как мы мыслим. Во время этого процесса сознание отключает все точные и интуитивные механизмы и начинает воспринимать окружающий мир через эмоции, ощущения и чувства. Включается то, что позволяет маленьким детям за короткие сроки стремительно развиваться: любопытство, экспериментирование и воображение.

Расширяйте кругозор

Посредством творчества вы не просто узнаете что-то новое, но и создаете совершенно другие миры. Важно понимать, что когда вы что-то рисуете, то вы не занимаетесь перерисовкой. Вы обладаете той силой, которая способна изобретать новые жизни и истории. Вкладывая в вашу работу все то, чем вы живете: ключевые события, эмоции, привычки, мысли, — можно изменить себя. Ведь вы как бы смотрите на свою жизнь со стороны, время от времени корректируя недостатки.

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Отпустите мысли

Это то самое дело, где результат вовсе не важен. Тут необходимо понимать и чувствовать то, чем вы занимаетесь, сам процесс создания. Не закрывайтесь от того, чтобы потерять контроль над своими мыслями и действиями. Ведь творчество — вещь сумбурная.

Не требуйте от себя с первой же картиной стать Пикассо, Айвазовским или да Винчи. В любом случае, у каждого стиль письма кардинально отличается от других. Воспринимайте все недостатки как то, что является вашими изюминками и уникальными особенностями. В этом деле важно искренне любить себя и то, чем вы занимаетесь.

Тем временем ученые выяснили, что интенсивные тренировки вредят психическому здоровью. В масштабном эксперименте приняли участие 1,2 млн американцев.