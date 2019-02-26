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Как расположить к себе собеседника: четыре простых приема

Как понравиться человеку с первых минут общения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:32
Как расположить к себе человека
Как расположить к себе человека
Фото: Pixabay

Еще Дейл Карнеги в своей когда-то нашумевшей книге предлагал больше улыбаться, запоминать имя собеседника и так далее, чтобы понравиться ему. По сути, с тех пор мало что изменилось. Это можно назвать мини-манипуляциями, но они действительно располагают людей к вам и помогают наладить коммуникацию. Итак.

Попросите о небольшом одолжении или совете

Человеку всегда важно чувствовать себя значимым. А если у него просят почитать редкую книгу, совета или рекомендаций – значит, его мнение важно для собеседника. И это располагает к общению.

Сделайте комплимент

Не стоит откровенно льстить, это  выглядит фальшиво и даст, скорее всего, обратный эффект (если только ваш визави не страдает манией величия, конечно). Но у каждого человека есть достоинства. Отличная прическа, красивое платье, интересная мысль, благородный поступок – найдите что-то, что вам искренне импонирует в человеке и скажите ему об этом.

Будьте хорошим слушателем

Зачастую самым лучшим собеседником люди склонны считать тех, кто умеет их заинтересованно слушать и давать обратную связь. Не обязательно поддакивать, можно развить тему, проявить заинтересованность, спросить еще что-то по теме. А если окажется, что у вас много общих интересов – считайте, что вы обрели хорошего приятеля в лице своего визави.

Повторяйте за собеседником

Хороший способ показать человеку, что вы его услышали и поняли – это повторить сказанное им, слегка перефразировав и выразив свое согласие или отношение к сказанному. Так вы покажете, что внимательно слушали собеседника, он вам небезразличен, и ему будет с вами комфортнее.

Напомним, ранее мы писали, как правильно реагировать на критику.

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Источник: Сегодня
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