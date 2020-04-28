Мужчины больше подвержены депрессии на карантине, чем женщины: как помочь

Чтобы не допустить депрессии – учитесь думать позитивно, советуют психологи

Тревожность перешла в депрессию. Украинцы уже привыкли к карантину и больше не паникуют, но начали грустить. Такие данные последних социологических исследований. Кстати, именно мужчины сейчас больше подвержены депрессии, чем женщины. Хотя обычно все наоборот. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" эксперты объяснили, в чем кроется причина таких изменений и рассказали, как распознать депрессию у своего мужа, чтобы помочь ему.

Жизнь на карантине – это часто "день сурка". Многие украинцы не работают или работают дистанционно. Дни одинаковые, настроение на нуле, а общее состояние вялое. И если в начале была паника, то сейчас она превратилась в депрессию. Особенно у мужчин. Между тем женщины лучше адаптировались к изоляции. Такие данные последних социологических исследований.

"Мужчины всегда бегали, всегда зарабатывали или мамонта валили, или за девушками бегали. И поэтому резкое изменение жизненного уклада – алгоритма для мужчины – это достаточно сильное напряжение, то есть – стресс", – объясняет психолог Орест Шупенюк. А обычно все наоборот.

По данным Всемирной организации здравоохранения, женщины вдвое чаще страдают депрессией.

Во-первых, из-за гормонов, а во-вторых, из-за "самонакручивания" – частые размышления, которые доходят до негативных мыслей. Поэтому к стрессу женщины оказались более подготовлены.

"Когда наступает стрессовая ситуация – конфликт или кризис – женщина способна быстрее взять себя в руки", – отметила психолог Елена Рыхальская.

И если паника – это реакция организма на стресс в течение нескольких часов, то депрессия поглощает на несколько недель. Человек чувствует себя подавленным и теряет интерес буквально ко всему. В ходе социологического исследования немало мужчин признались, что плохо спят – что тоже является результатом депрессии.

Психологи говорят – одной из причин депрессии является то, что женщины привыкли делиться переживаниями, тогда как мужчины принимают депрессию за слабость, игнорируют такое состояние и избегают помощи.

Кроме нарушения сна, еще несколько факторов могут указать вам на депрессию.

"Секс, аппетит и сон – это первые три вещи, которые диагностируются у человека, имеющего невротические расстройства. Первое, что нужно сделать без квалифицированной помощи – надо найти другие вещи переключения своего внимания. Когда люди попадают за решетку – они не могут ничего делать, но могут качаться и читать книги", – советует психолог Орест Шупенюк.

Как помочь себе самому при депрессии Фото: Pexels

Специалисты уверяют – женщины в это время могут помочь только моральной поддержкой.

"Если женщина увидит, что мужчина начинает беспокоиться, то ей ни в коем случае не нужно поддерживать его тревогу, в любом случае нельзя сравнивать их жизненную ситуацию с другими. Ей просто нужно дать понять мужчине, что она в него верит и он все сможет. И он правда сможет", – советует Елена Рыхальская.

Совет: чтобы не допустить депрессии, учитесь думать позитивно. Найдите новое занятие или хобби, чтобы отвлечься. Если же чувство усталости, апатия или тревога не покидают вас более двух недель, обратитесь к профильному специалисту. И помните, что изоляция и карантин обязательно когда-то закончатся.

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