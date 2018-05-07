Как рассказать ребенку о смерти близкого человека: совет психолога

До пяти лет дети, как правило, еще не понимают в полной мере, что такое смерть

Говорите детям правду. Фото: pixabay

Смерть – довольно щекотливая тема, которая рано или поздно возникает в каждой семье. Уход близкого человека может стать болезненным, особенно если это необходимо объяснить маленькому человеку.

На вопрос, как правильно рассказать ребенку про смерть близкого человека, ответила детский психолог Анна Луньова.

1. Обязательно надо сказать ребенку правду, как бы это ни было больно. Часто родители не говорят детям о смерти близкого из-за страха "встретиться" с реакцией ребенка, с его чувствами. Правда ребенку нужна для того, чтобы понять ситуацию, резкие изменения в жизни. С неизвестности рождается страх. Малыш воспринимает это по-своему.

Он может подумать, что причина в нем, что он не такой как надо, плохой и поэтому близкий человек его бросил. Это может привести к жизненному девизу "Я не достоин ничего в этой жизни". Или может быть другой вариант – ребенок может подумать, что человек, умерший плохой, поскольку бросил. Это может привести к мысли о том, что нельзя никому доверять в этом мире, поскольку даже родной человек изменил.

2. В доступной форме (в зависимости от возраста) надо рассказать ребенку о том, что и как произошло. Также следует рассказать о душе, что с ней происходит, про похоронные традиции и обряды. Следует иметь в виду, что до 5 лет дети, как правило, еще не понимают в полной мере что такое смерть. А дети 5-7 лет могут не вполне осознавать, что со смерти нет возврата. Поэтому они могут часто спрашивать об умершем человеке, ждать, когда он вернется.

Необходимо терпеливо объяснять детям, что смерть – это навсегда. Лучше рассказать ребенку о смерти может помочь книга Окесон Кем Фупса, Эриксона Эвы "Как дедушка стал привидением".

3. Сказать ребенку о смерти должен близкий человек, и, тому, кому ребенок больше всего доверяет и с кем может разделить горе.

4. Надо сразу объяснить ребенку все аспекты смерти, которые могут вызвать страх или чувство вины. Например, если умер отец от болезни, то объяснить, что не все болезни приводят к смерти. Если смерть была непредсказуемой или ребенок был в конфликте с умершим, следует объяснить, что вины ребенка в ней нет. Избегайте таких высказываний, как "мама уснула навсегда", "дедушка ушел от нас навсегда", чтобы не провоцировать у ребенка страх засыпать и отпускать кого-то из родных надолго.

5. Не используйте образ умершего человека для формирования желаемого поведения "Не кричи, потому что на тебя бабушка сверху смотрит".

6. Если ребенок расспрашивает об умершем человеке, старайтесь не блокировать воспоминания о нем. Спросите, что бы он хотела сказать человеку, которого уже нет? Какой по его мнению был бы ответ? Можно посмотреть ее фото, видео.

7. Не возражайте чувствам ребенка ("Не плачь", "Успокойся"), а наоборот – принимайте любые эмоции. Их надо проговорить (печаль) и помочь выразить (гнев, агрессия). Говорить об умершем человеке – часто является способом, который помогает выразить накопившиеся чувства. Кроме того, можно прорисовать чувства или проиграть в играх ситуацию, которая сложилась.

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8. Рассказывайте ребенку о своих чувствах, но старайтесь не перегружать его своими переживаниями и горем. "Уход в себя", чрезмерные истерики могут напугать малыша, запрограммировать его на то, что дальнейшая жизнь невозможна с радостью и ребенок может начать чувствовать себя никому не нужным – "Мама постоянно плачет, а как же я?".

9. Можно предложить ребенку сделать что-то для умершего (написать письмо, нарисовать рисунок, сделать что-то своими руками) и таким образом помочь ребенку попрощаться.

10. Если ребенок не против и если вы чувствуете, что он справится, может быть возможной его присутствие на ритуале похорон (на всем этапе, либо на его части), поминках. Это может помочь лучше понять то, что близкий человек действительно умер. Следует предупредить ребенка, что будет происходить на похоронах.

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