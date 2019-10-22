Как расслабиться и не поддаваться унынию в пасмурную погоду: лайфхак Натальи Могилевской

Народная артистка Украины назвала свои методы для успокоения

Наталя Могилевська рассказала про свой способ расслабления Фото: пресс-служба

Известная певица Наталья Могилевская поделилась собственными секретами спокойствия и равновесия в эфире программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Как расслабиться после рабочей недели – смотрите видео:

Народная артистка Украины Наталья Могилевская призналась, какие методы расслабления помогают ей и как ей удается не поддаваться унынию в пасмурную погоду.

"Лучшее расслабление – это очищение! Например, вы чистите зубы, принимаете душ для тела, а надо научиться принимать душ и для ума. Ум очень сильно запутывается, поэтому нужно уметь успокоиться и погрузиться во внутрь, послушать свое сердце и пожить во внутренней красоте", – рассказала Наталья.

Кроме этого, певица часто медитирует, а также занимается йогой. Но признается, имеет один секрет, который не дает ей скучать пасмурной погодой.

"У меня, например, зимой нет дефицита витамина Д. Потому что, когда мне хочется и я скучаю по солнцу, я просто закрываю глаза и наблюдаю за бликами на воде – 3-5 минут каждое утро и мне вообще не бывает мрачно! Меня не смущает пасмурная погода", – поделилась Могилевская.

Тем временем мы выяснили, почему важно принять и полюбить себя: три важных аргумента.

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