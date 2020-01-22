Как разлюбить мужчину после расставания: пять эффективных способов

Что нужно сделать, чтобы легче пережить разрыв с любимым человеком

Как пережить расставание и разлюбить мужчину Фото: stocksnap.io

У крепких отношений также могут случатся кризисы, которые иногда заканчиваются расставанием. Разрыв каждый человек переживает по своему и далеко не всегда он проходит безболезненно, ведь чувства забыть не так просто. Вашему вниманию пять эффективных способов, как разлюбить мужчину после расставания.

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1. Не будьте одни

После расставания важно не оставаться в одиночестве, иначе рискуете накрутить себя различными раздумьями по поводу разрыва или начать вспоминать, что прекрасные моменты из вашей совместной жизни. Это только приведет еще большему нервному истощению и унынию.

Встречайтесь с друзьями, родственниками, знакомыми, обменивайтесь той информацией, которая может стать вам полезной и интересной. Ходите в кафе, музеи, кино. Развлекайте себя с помощью друзей и интересных мероприятий, чтобы не оставалось времени на раздумья и плохие мысли.

2. Окунитесь в работу с головой

Чтобы отвлечься от плохих мыслей и вечных диалогов с бывшим в вашей голове, окунитесь с головой в работу. Это поможет не только с материальной стороны, но и с тем, что ваши мысли будут заняты делом. Кроме того, по работе вы будете общаться с другими людьми, а это также часть "терапии по забыванию".

Кроме работы, это также может быть хобби или любое другое увлечение, которое подарит вам положительные эмоции и правильный настрой.

3. Удалите любые каналы связи с бывшим

Чтобы забыть человека, необходимо поставить точку. А если вы уже это сделали, тогда необходимо удалить любые каналы связи с ним: мессенджеры, номер телефона, соцсети. Это все нужно для того, чтобы избежать соблазна что-то ему написать или просто следить за его жизнью.

Необходимо удалить все контакты с бывшими

4. Уберите физические напоминания о нем

Жили ли вы вместе или нет, а наверняка у вас дома остались вещи, которые напоминают о нем – подарки, одежда, фотографии. Чтобы вам было легче пережить процесс расставания – избавьтесь от этих вещей, чтобы они не бередили вам душу.

5. Психологическая помощь

Самостоятельно пережить расставание и разлюбить человека бывает очень сложно. Вот все перепробовали, а ничего поделать с собой не можете. Тогда вам нужна помощь психолога. Не стесняйтесь идти к нему, ведь такая терапия поможет разобраться в себе, в своих чувствах и найти правильные механизмы, чтобы забыть человека, который сделал вам больно или которого вы продолжаете любить несмотря на расставание.

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