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Как разнообразить свою сексуальную жизнь и научится разговаривать о своих желаниях

Интересные идеи для пар, которые хотят добавить новизны в свои интимные отношения

основатель отеля для ролевых игр Cherry Twins

Как разнообразить свою сексуальную жизнь и научится откровенно разговаривать друг с другом о своих желаниях? Вопрос, который заботит многие пары не только в период карантина, но сейчас, в вынужденной изоляции, в стенах спальни это стало особенно актуальным.

Что такое ролевая игра?

Это не просто секс в каких-то пикантных костюмах. Это мини-театр для двоих, где каждый из вас может на определенное время побыть абсолютно другим человеком. Поиграть. Примерить на себя несвойственную роль и попробовать что-то иное. И суть именно в эмоциональной перезагрузке, в степени вашего "погружения в роль", а не во фрикциях в новой позе (хотя это тоже приятно).

Как правильно говорить друг другу о своих желаниях Фото: stocksnap.io

Вы нежная, милая, робкая? Это ваш шанс побыть строгой Госпожой или властной Императрицей. Сильный и уверенный? Попробуйте стать провинившимся школьником. Вы всегда занимались нежным и ласковым сексом? Поиграйте во что-то "по-жестче". Учитель и ученица, медсестра и пациент, хозяин и рабыня, крестьянка, сантехник, сексуальный курьер, милая горничная – сценариев много.

Не важно, какой именно сюжет для воплощения вы выберете, важно как начать. Именно в этом и заключается основная проблема большинства пар. Как предложить такую игру, как ее воплотить, что нужно делать?

Несколько простых советов, как правильно говорить о желаниях:

Не надо пытаться обсуждать фантазии между списком покупок и домашним заданием ребенка. Всему свое место и время. Наедине (например, на балконе), с бокалом вина, тихим шепотом: "А ты не хотел\хотела бы попробовать… поиграть?"

Если совсем не знаете, как начать разговор – пришлите вашей половинке ссылку на текст или видеосюжет, который вас заводит и вы хотели бы воплотить его в жизнь с комментарием: "Если я сделаю с тобой\тебя\для тебя такое же?" Посмотрите на реакцию.

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Договорились и выбрали? Отлично. А теперь – подготовка . Это не спонтанная тема. Выбрать вечер, время и так, чтобы вам никто не мешал и не ворвался в комнату.

Сценарий . Только так. Вы же не профессиональные актеры, хотя и они репетируют. Пусть каждый напишет свою роль. И помните, что ваша задача – сменить свои эмоциональные образы, а не просто банально переодеться. Если в первые 10 минут вы перешли непосредственно к сексу – вы "проиграли". Смакуйте ситуацию, дразните, возбуждайте, доводите до точки кипения, пока сдерживаться станет просто невозможно.

Пример : Вы выбрали Ученицу? Расскажите стих. Решите задачу. Уроните ручку. Задерите ученице юбочку. Спросите, почему она так плохо себя ведет. Потребуйте объяснить, как она могла так бесстыдно вас дразнить. Заставьте рассказать, почему вчера ее старшеклассник лапал под лестницей. Вариантов миллионы – импровизируйте и кайфуйте.

Как влияет сдерживание в сексе на организм – смотрите видео:

Помните, что вас на этой сцене только двое. Вас никто не снимает, не осудит и не ставит вам оценки. Если вы не будете пытаться хихикать и стебать друг друга (а это просто проявления стыда от ситуации) – все получиться. Нужна искренность.

Никаких домашних тапочек и халатов! Не обязательно покупать костюмы в секс-шопе, но поработайте над образом. В идеале – смените локацию. Стены супружеской спальни – это якоря, которые хранят как позитивные, так и негативные эмоции.

Не стесняйтесь эмоций. Не подкалывайте друг друга и не бойтесь. Когда вы были детьми, вы умели искренне представить себе свою роль в игре. Попытайтесь вспомнить как это.

Вся наша жизнь – игра. А игра в сексе – то, что делает нашу жизнь по настоящему яркой.

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