Как развестись и не испортить жизнь друг другу: советы психолога

Развод – тяжелый период для двух взрослых людей, и особенно – для детей

Правила психологически грамотного развода Фото: Pexels

Развод – тяжелый период для обоих партнеров и очень травматичный для детей. Поэтому важно подойти к этому вопросу серьезно и с пониманием. По словам психолога Натальи Холоденко, важно учитывать все нюансы – финансовый, психологический и физический.

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В Instargam она выделила несколько важных правил психологически грамотного развода:

1. Нужно расходиться до того, пока не потеряно уважение

Когда разочарование переполняет, каждый готов просто растерзать человека, с которым жил под одной крышей.

2. Отключить бывшего или бывшую в соцсетях, скрыть номер телефона хоть на время

Должна произойти моральная детоксикация. Когда тебе что-то или кто-то постоянно напоминает мужа/жену, муки расставания растягиваются в 3-5 раз.

3. Никто не жертва

Важно понять, что любая несправедливость возникла только из-за того, что когда-то ты на это согласился. А значит это было выгодно, хотелось казаться хорошим, зарабатывались моральные балы перед партнером.

4. Кто уходит к другому или другой тот и платит

Почему так? Потому что, когда человека "бросают" он раздавлен, он не боец, ему нужны бонусы, лучшая оплата примененной моральной травмы – деньги, имущество.

Постарайтесь пережить развод мирно Фото: Depositphotos

5. Дети

Да практически ни у кого не выходит на этапе злости не наговаривать на своего бывшего или бывшую. Поэтому говорить с ними нужно только про свои эмоции. Вместо "папа плохой" – "я очень злюсь на папу".

Тем временем мы выяснили, как пережить тяжелый период в жизни: пять важных вещей.

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