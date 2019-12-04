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Как развить креативность: семь эффективных способов

Принято считать, что для продуктивной работы нужна тишина, но это не так

Анна Ковпак
Сегодня, 10:13
Способы, чтобы развить креативность
Способы, чтобы развить креативность
Фото: Pexels

Креативность нужна всем, а не только людям творческих профессий. Она помогает под другим углом посмотреть на повседневные вещи и повысить свою эффективность и продуктивность. Вот только креативным подходом обладают далеко не все. Как развить креативность или усилить ее, разбирались в статье.

Кто из украинских звезд исцеляет своим творчеством – смотрите видео:

Вашему вниманию семь проверенных и эффективных способов развить свою креативность.

1. Не ждите вдохновения – действуйте

Тут как с аппетитом, который приходит во время еды. Не стоит ждать озарения, музу или вдохновения – начинайте работать и вы непременно получите все это в процессе работы. Потому что, если сидеть сложа руки и ждать чего-то свыше, можно и вовсе не дождаться вдохновения, а только больше все усугубить.

2. Ограничьте себя в выборе

Ухватиться за все одновременно невозможно, поэтому, пытаясь сделать как можно больше, человек распыляет свое внимание. Если хотите стимулировать свое творчество, ограничьте себя в выборе, откажитесь от каких-то возможностей, чтобы максимально сконцентрироваться на чем-то одном.

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3. Работайте в кафе

Принято считать, что должно быть тихо, чтобы работать продуктивно. Но, как показали исследования, уровень фонового шума в кафе равен 70 децибел, что считается средним показателем. И именно этот уровень способствует креативности, ведь повышает сложность обработки информации, а это в свою очередь активирует абстрактное мышление и повышает творческую производительность. Ученые отмечают, что низкий и высокий уровни шума одинаково плохо влияют на креативность и производительность человека.

4. Выбирайте интенсивные тренировки в зале

Известно, что именно интенсивные физические нагрузки помогают активизировать производительность идей и креативных подходов. Ученые отмечают, что таким образом они выталкиваются из подсознания и уже готовы к реализации. Выбирайте тренировки правильно.

5. Делайте дела другой рукой

Согласно различным исследованиям, если человек использует другую руку для выполнения повседневных задач, что таким образом активирует работу обоих полушарий мозга, а это в свою очередь подстегивает креативность.

Работайте в кафе, чтобы повысить креативность
Работайте в кафе, чтобы повысить креативность
Фото: Pexels

6. Записывайте случайные мысли

Все, что приходит вам в голову в течении дня, лучше записывать в блокнот. Не стоит недооценивать случайные мысли, часто они могут стать прочным фундаментом для творческого прорыва.

7. Громко и часто смейтесь

Известно, что смех – отличный стимулятор активности префронтальной коры и передней поясной коры головного мозга, которые тесно связаны с креативностью. О том, что смех поднимает настроение можно и не говорить, вот только не все знают, что это тоже способствует творческой деятельности.

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психология творчество креативность
Источник: Сегодня
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