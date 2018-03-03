Как развить в себе идеальную самодисциплину

Если у вас есть цели и планы, то без силы воли и самодисциплины вы вряд ли сможете их достичь. Ведь человеческий фактор существует всегда, даже в том случае, когда наше будущее спланировано практически идеально. Человек эмоционален, и малейшая неприятность способна полностью лишить нас духа, заставив сомневаться и чувствовать неуверенность во всем.

Однако причиной того, что человек сдался и опустил руки, могут стать не только форс-мажоры. Для воплощения мечты нам необходимо пройти через испытания, которые позволят нам узнать многое о нас самих. Например, мы можем с удивлением узнать, что нашу уверенность легко сломать малейшим трудностям, а эмоционально мы весьма неустойчивы.

Но не стоит расстраиваться из-за этого: ведь мы не роботы и, как и любые другие здоровые люди, подвержены сомнениям и тревоге. Конечно, необходимо вырабатывать устойчивость, поскольку в противном случае малейшая неудача уничтожала бы в нас желание двигаться дальше. Некоторые жалеют о том, что наше тело не поддается командам, как компьютер, который выполняет свою заданную программу беспрекословно и бесперебойно. Однако в наших же возможностях развить в себе самодисциплину, которая будет поддерживать нас в трудные минуты жизни и помогать двигаться вперед.

Самодисциплина напоминает тяжелую атлетику: ваши силовые возможности полностью зависят от того, сколько времени вы посвятили тренировкам. Если вам лень и не хочется заниматься, то в скором времени вы превратитесь в половую тряпку, не имеющую ни воли, ни внутреннего стержня.

Каждый человек имеет первоначальный уровень самодисциплины. Любой, даже самый слабый, способен поднять вес, пусть даже тот и будет минимальным. Следовать простейшим правилам получается и у капризных детей. Таким образом, несмотря на то, что способности к самоконтролю могут отличаться разительным образом, существуют они у каждого из нас. Хорошая новость: все люди имеют возможность тренировать свой собственный самоконтроль и безустанно совершенствовать его.

Ключ к успеху — осознанное состояние

Итак, чтобы развить свои навыки, вам необходимо тренироваться — причем постоянно. Как только тренировки стали даваться легко, усиливайте нагрузку. Но невыполнимые планы ставить не нужно. Отталкивайтесь от своего текущего уровня самодисциплины и шаг за шагом усложняйте тренировки.

Самый простой вариант — ежедневно достигать целей, которые, во-первых, должны быть понятными, а во-вторых, выполнимыми. Так вы понемногу будете выходить из своих привычных рамок, из зоны комфорта, и ваши способности и возможности будут расширяться и увеличиваться.

Рассмотрим на примере тяжестей. Если вы решили стать тяжелоатлетом, то вы не станете на первой же тренировке тащить гигантский тяжелый валун. Но и гантельки для детей у вас также не вызвали бы интереса. Попробуйте взяться за решаемые проблемы, которые, при этом, требуют усилий, причем немалых.

Что же вы почувствуете, когда ваша цель будет достигнута? Вы испытаете такой спектр приятных эмоций, как удовлетворенность, радость, эйфория. Если же вы решили переплюнуть самих себя и поставили цели, которые на данный момент вы выполнить никак не можете, то вам грозят такие эмоции, как огорчение, расстройство, гнев, фрустрация. Они мигом перечеркнут и обнулят все приложенные вами усилия. Поэтому беритесь только за те задачи, которые для вас одновременно сложны и осуществимы, не забывая по истечении времени понемногу усиливать нагрузку.

Настойчивость — путь к победе и успеху

Чтобы развить в себе настойчивость, необходимо прочувствовать свою победу, радость от достижения цели. Чем больше задач вы смогли выполнить, тем крепче и сильнее ваша настойчивость, тем выше готовность тратить энергию и силы на выполнение следующей задачи.

Результат способно принести любое действие, даже завершившееся неудачей. Вы все равно получите опыт, каким бы они не был — положительным или отрицательным. Поэтому учитесь извлекать пользу из любого полученного опыта.

Перед постановкой цели запишите, какой полезный урок вы получили в промежутке от последней неудачи до настоящего момента. Составьте небольшой список из всего, что первым пришло вам в голову, после чего просмотрите его и начните двигаться дальше, учитывая все вышесказанное.

Помните, что знаменитости не стали такими в одночасье — им потребовалась продолжительная, сложная и кропотливая работа. Нередко во время подобного труда множество людей теряют позитивный настрой и желание двигаться вперед.

Постоянная оценка собственных достижений

Чтобы сделать продвижение к цели более стремительным, ежедневно оценивайте то, что вы успели сделать за отведенный промежуток времени. При регулярном выполнении данного упражнения вы поймете, что каждый день стали успевать и достигать гораздо большего, чем вы смогли сделать вчера.

Ведите дневник успеха, внося в него все свои достижения, даже малейшие и кажущиеся на первый взгляд незначительными. Судья, который строго оценивает вас и выносит справедливый вердикт — это вы сами. Всегда старайтесь быть объективным и сравнивайте себя с собой не идеальным, а вчерашним.

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