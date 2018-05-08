Как развить в себе женственность и сексуальность: семь способов

Когда вы научитесь владеть своим телом, вы поменяетесь до неузнаваемости

Любите и балуйте себя. Фото: pixabay

Не всех представительниц прекрасного пола можно назвать женственными и сексуальными. Но, если женщина захочет, то сможет эти качества в себе развить с помощью систематической работы над собой.

Для этого совсем не обязательно наряжаться в очень короткую юбку или делать яркий макияж. Секрет в другом. В первую очередь необходимо избавиться от комплексов и поработать над манерой общения.

Вашему вниманию семь способов, как развить в себеженственность:

1. Уничтожайте свои комплексы

Прежде чем вы приступите к взращиванию в себе женственности, необходимо основательно поработать со своей самооценкой и уничтожить любые комплексы, в том числе недовольство собой. Невозможно оставаться привлекательной, желанной и сексуальной, если одно лишь отражение в зеркале наводит на вас панический страх и провоцирует неприятие себя. Мы не хотим сказать, что женственные и привлекательные женщины не заботятся о своей внешности. Напротив, они закрывают глаза на недостатки, и умело акцентируют внимание на своих достоинствах.

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2. Работайте над манерой общения

Истинная женщина всегда мягкая и притягательная в общении. Ее речь ровная и спокойная, иногда немного медлительная. Она не перебивает собеседника и не повышает голос, ее хочется слушать, она как будто обволакивает собой во время общения. С ней приятно находиться и легко общаться на любые темы.

3. Учитесь владеть своим телом

Наверное, вы замечали, как женственно выглядят женщины-танцовщицы. Причем их привлекательность абсолютно не зависит от исходных внешних данных и параметров. Женщина, искусно владеющая своим телом, всегда женственна и сексуальна. Ее жесты плавные и утонченные, а манеры изысканные. Когда вы научитесь владеть своим телом, вы поменяетесь до неузнаваемости, даже ваш взгляд станет слегка самодовольным и игриво сексуальным.

4. Балуйте себя и свое тело

Представьте, что ваше тело – это дорогой автомобиль, который требует больших вложений и качественного обслуживания. Никогда не экономьте на косметике и процедурах по уходу для тела. Если сейчас у вас нет возможности посещать дорогие спа-салоны и регулярно проделывать омолаживающие процедуры, занимайтесь уходом за собой в домашних условиях. Устраивайте себе расслабляющие солевые аромаванны, делайте массаж ног и ягодиц, направленный на улучшение кровообращения. Это поможет придать вашему телу тонус, а вам уверенности в себе.

5. Будьте открыты для мужчин

Мужчины в большинстве своем тянутся к открытым и располагающим к себе женщинам. Как стать такой? Очень просто. Будьте доброжелательной и отзывчивой, не бойтесь интересоваться жизнью мужчин и просить у них помощи, если она действительно требуется. В этом нет ничего зазорного и постыдного.

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6. Полюбите юбки и платья

Как бы красиво и стильно не смотрелись на женщине брюки или джинсы, в юбках и платьях она всегда будет выглядеть изящно, элегантно и сексуально. Разумеется, не стоит насиловать себя юбками в морозную погоду. Но когда за окном солнечно и зелено, не отказывайте себе в удовольствии гордо дефилировать в юбке, ловя на себе взгляды прохожих мужчин.

7. Носите красную одежду

Уже давно доказано, что красный цвет одежды стимулирует сексуальное желание и придает уверенности в себе. Если же в красном вы чувствуете себя скованно и неуютно, то надевайте его под одежду. Красное белье или красный цвет лака – это отличные стимуляторы, пробуждающие женственность и сексуальность. Позволяйте себе иногда такую роскошь, как красивое кружевное красное белье. Оно, несомненно, поможет вам повысить самооценку и пробудить в себе настоящую женщину.

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