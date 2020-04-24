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Как развивать своего ребенка дома на карантине: полезные советы актрисы и педагога по блогингу

Родителям важно научить ребенка быть внимательным и развивать разные точки внимания

Анна Ковпак
Сегодня, 10:50

Наша жизнь очень неожиданно и круто повернулась за последние месяцы. Из-за того, что закрыты все школы, сады, кружки и студии, родители оказались в четырех стенах со своими детьми. И если взрослые, естественно, проще могут воспринимать "домашний" образ жизни и найти способы, чтобы развивать себя, то что делать с маленькими "вечными двигателями"?

В домашних условиях детям можно не только помочь заменить ежедневную норму подвижности в обычной жизни, но еще и превратить это в полезные творческие навыки рассказывают педагоги Talant School Натальи Могилевской.

Актриса и режиссер, педагог по актерскому мастерству Александра Кравченко уверена, что развитие актерских навыков у ребенка – это гарантия лишения его любых комплексов с раннего возраста.

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"Исследуйте эмоции, которые испытывает ребенок, общайтесь с ним о них, это поможет ребенку избежать "страха публики" и научит коммуникабельности! Актерское мастерство – это о том, чтобы изучать нас самих, сложные процессы, принятия решения, эмоции – все, что происходит в нас. А значит, быть уверенным в себе и иметь силы покорить этот "сложный" мир", – говорит Александра.

По ее словам, родителям важно научить ребенка быть внимательным и развивать разные аспекты внимания. Для этого она советует давать детям задания, например, посмотреть что происходит на улице в течении нескольких минут, потом спросите что они заметили. Усложняйте задачи постепенно – до мелочей, например "какие птицы сидели на дереве" или "какого цвета была машина, которая выехала или въехала во двор".

"Развивайте координацию движений – попросите рассказать вам стих или анекдот, а потом соедините с движениями (а теперь рассказывай и ходи по кругу, или двигай руками). Если ребенок постарше – можно добавлять обстоятельства (например, рассказывай, будто на тебя сильно дует ветер, рассказывай, будто ты очень удивлен, и так далее)", – советует Кравченко.

Чем занять ребенка на карантине
Чем занять ребенка на карантине
Фото: freepik.com

По ее словам обязательно нужно тренировать память. Для этого достаточно учить стихи, басни, тексты песен, скороговорки.

Совет: выбирайте тот материал, который нравится ребенку, не заставляйте его чувствовать себя в школе, ему должен нравиться процесс. А при прочтении скороговорок, в первую очередь обращайте внимание на четкость сказанных слов, а не на скорость.

Фантазируйте вместе: "Попробуйте сочинить сказку, стих, рассказ. Придумывайте персонажей до мелочей (как он выглядит, что с ним происходит, что он чувствует, о чем думает, какой у него характер). Ну и если получиться хороший материал, его можно дома разыграть "в ролях", поставить этюд или даже поиграть в театр теней или кукольный театр, создав его из подручных средств", – советует актриса.

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В то же время педагог по развитию креативного мышления и блогингу, pr и медиа – менеджер Яна Калагастова говорит, что если вы видите, что ваш ребенок стремиться к творчеству и искусству, обязательно поддерживайте его стремление в этом!

"Не так важно, какую профессию он выберет себе дальше, но развитая фантазия и креативное мышление всегда помогут ему в исполнении любой задачи или жизненной ситуации. Ну а творческие умения всегда помогут расслабиться, выбросить негативную энергию и превратить ее в положительные эмоции", – пояснила педагог.

Кроме того, можно поискать в интернете забавные ребусы и задачки на логику. Например: "окончи логический ряд" , или "добавь букву, которой не хватает" , или "найди лишний предмет".

"Когда я была в дошкольном возрасте, моя мама заводила тетрадки, где рисовала все эти задачки и ряды с "доминошками" , которые нужно было дорисовать, или переставлять палочки, чтоб получился нужный рисунок. Можете по лайфхаку моей мамы завести такую же для ребенка. Во-первых, это отличная подготовка к математическим упражнениям в школе, а во-вторых, заветные минуты тишины и спокойствия для вас", – рассказала Яна.

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Можно также предложить малышу создать свой журнал или газету: подумайте о чем он может быть (о жизни звезд, о моде и красоте, приурочен к какому-нибудь празднику, о кино и мультфильмах, или даже о новостях в семье).

"Вооружитесь вырезками из газет и журналов, фломастерами и клеем – и в бой. Придумайте название, логотип, сделайте красивую обложку, ну и напишите вместе материалы во внутренние страницы. Для младших – это может быть 2-3 предложения, а для более старших – соответственно больше. Если умеете управляться в графических редакторах на компьютере – можете сделать вместе электронный вариант вашего журнала. Ну и результат подарить, например, бабушке", – предлагает педагог.

При этом, говорит Яна, если ребенок любит кино или мультфильмы, то можно создать свой фанфик про любимого героя.

"Выбираем героя и придумываем с ребенком сюжетную линию, которой нет в основном сюжете. Например, что было бы, если бы Золушка не смогла попасть на бал, где бы они встретились с принцем? Или если бы Гарри Поттер попал в Слизерин, а не в Гриффиндор, ну и так далее", – привела примеры Яна Калагастова.

Как развлечь детей на карантине
Как развлечь детей на карантине
Фото: Pixabay

Она также рекомендует устраивать тематические вечера "разрядки" дома – вечер Диснеевских мультиков, или домашняя эстафета, или даже квест.

"Попробуйте поиграть всей семьей. Для квеста – придумайте тему и создайте несколько заданий, по итогу прохождения которых, команда "Семья" получает приз. Например, для темы "Пираты карибского моря" , можно придумать забавные "пиратские" конкурсы – "скрытую карту", которую вы написали молоком и ее нужно подержать над огнем, или собрать пиратский флаг, как пазл, по кусочкам. Все, что для этого нужно – капелька фантазии и немного поиска в интернете", – пояснила педагог.

При этом она добавила, что если у вас большая семья, то можно устроить игры по мотивам шоу "Хто зверху" – мальчики против девочек.

Эти простые, но очень полезные советы станут для вас и вашей семьи не только забавным и веселым способом времяпрепровождения, но и помогут юным дарованиям сделать первые шаги в большой мир творчества! Крепкого здоровья и развития талантов вам и вашим малышам.

Ранее полезные советы о том, как развивать своего ребенка дома на карантине давали вокалист и хореограф.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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Источник: Сегодня
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