Как реагировать на хамство: советы психологов

Нужно ли отвечать агрессией в ответ?

Как реагировать на хамство Фото: pexels.com

Бывает, нам хамят и грубят. К сожалению. В общественном транспорте, на работе, в государственных органах, на кассах магазинов, в сети и т.д. Как правило, большинство людей реагирует хамством в ответ, либо молча расстраивается и находится затем целый день в плохом настроении. Эксперты утверждают, что ни то, ни другое не является адекватной реакцией на хамство и агрессию со стороны других людей.

Почему люди хамят?

Нужно понимать: когда вам хамят – проблема не в вас, проблема в человеке, который это делает. Это означает, что ему плохо, что-то мучает внутри (гнев, зависть), а может просто болит зуб или был плохой день, он устал и расстроен. И он просто не может справиться с этим состоянием. Потому ищет, на кого бы его "слить". Подсознательно, конечно.

Но мы же знаем: счастливые гармоничные довольные жизнью люди никогда не будут никого оскорблять ни с того ни с сего. Поэтому агрессоров и хамов можно только пожалеть.

Также бывает, человек просто хочет как-то выделиться и самоутвердиться за чей-то счет. Поскольку у него низкая самооценка. А иногда это прямой способ получить "дозу" энергии, проще говоря – банальный энергетический вампиризм. Тогда именно ваша реакция – особенно негативная – именно то, что нужно обидчику.

То есть, в целом, подытожим: люди, которые грубят и хамят – это несчастные люди. И те, кому не хватает позитивных эмоций, любви и счастья. Зная это, мы уже по-другому посмотрим на ситуацию.

Как же реагировать на хамство незнакомых людей?

Если вам грубят члены семьи – это отдельная тема. Сейчас поговорим о незнакомых людях, с которыми мы сталкиваемся в течение дня буквально везде.

Главное, чего не нужно делать

Не стоит ни в коем случае принимать все на свой счет и близко к сердцу и тем более реагировать агрессией и огрызаться в ответ. Вы только потеряете энергию, ничего не добьетесь, и скорее всего, в глазах окружающих будете выглядеть также жалко и глупо, как и ваш оппонент.

Как реагировать нужно?

Поймите, что человеку плохо, пожалейте его. Тогда вы останетесь спокойны.

Если от вас добиваются какой-то реакции – скажите спокойно, что пока он не придет в адекватное состояние и не успокоится, вы не готовы общаться.

Если от вас собеседнику ничего не нужно, но он продолжает сотрясать воздух – можно сказать "Извините, мне это не интересно". И больше не реагировать.

Если вас троллят или хейтят в сети – лучше не реагировать вообще никак, а быть выше этого. Максимум, что можно ответить в такой ситуации: "Ну что, самоутвердился за мой счет?" или что-то вроде "Плохой день?".

Можно использовать юмор и сарказм. Например, выслушать все, что говорит собеседник, не перебивая. А оптом демонстративно чихнуть. Или зевнуть. Затем сообщить с невозмутимой улыбкой: "Простите, у меня аллергия на чушь. Так на чем мы там остановились?". Или сказать что-то вроде "Недостаток ума не нужно компенсировать хамством, вам это не к лицу". Хотя далеко не в каждой ситуации это сработает, все индивидуально.

Можно просто сослаться на нехватку времени, занятость и выразить отсутствие интереса к такого рода разговорам. "Всего вам доброго, до свидания". Или сообщить, что вы не обязаны выслушивать этот бред и не реагировать на дальнейшие поползновения и не вступать в диалог. Главное сказать это спокойно.

Можно сказать нечто совершенно нелогичное и сломать шаблон. Заставив человека потерять ориентиры. Например, выслушав его тираду, сообщить нечто вроде "а знаете, у дуба белые корни". И пока человек будет соображать, что это было, удалиться.

Сделать оппоненту неожиданный комплимент и тем самым заставить его замолчать и почувствовать вину.

Важный момент: если ваш оппонент неадекватен – лучше просто игнорировать любые поползновения в вашу сторону.

Как реагировать в конкретном случае на хамство, всегда зависит от ситуации и вашего личного выбора. Главное, всегда будьте сдержанны, остроумны и уверены в себе. Сохраняйте спокойствие и собственное достоинство. И помните: чем человек сильнее энергетически и физически и уверен в себе, тем меньше хамства к нему будет обращено. Поэтому работа над собой и своей самооценкой – то, с чего всегда нужно начинать.

Напомним, ранее мы писали о том, как снять стресс: четыре простых шага.

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