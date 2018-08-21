Как реальная любовь отличается от киношной: наглядный пример

Никто не посылает вам мистические знаки в реальной жизни

В жизни не всегда все радужно. Фото: pixabay

Та любовь, которую показывают в фильмах, в жизни встречается редко. В реальности все происходит не так романтично и не всегда заканчивается "хеппи-эндом".

Вашему вниманию 11 примеров, как романтическая любовь в фильмах выглядит в реальной жизни глазами мужчин.

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Реальная любовь так быстро не случается. "Самая существенная разница – это время. Фильмы в основном показывают нам увлечение и страсть, а не любовь. Приятное исключение: "Мумия возвращается". Спустя 10 лет Эви и Рик все еще вместе, у них есть ребенок, и они по-прежнему влюблены друг в друга". Никто не посылает вам мистические знаки в реальной жизни. "В фильмах обычно бывает ряд мистических событий и совпадений, когда звезды в определенный момент правильно выстроились… и вы влюбились. В реальной жизни, когда вы видите падающую звезду, это не потому, что вы встретили любовь всей своей жизни, это просто метеор в атмосфере Земле. Вселенная не дает вам знаков. Если вы считаете наоборот, тогда готовьтесь к разочарованиям". Фильмы заканчиваются. "В фильмах есть хеппи-энд. В реальной жизни "игра" продолжается до тех пор, пока вы не разведётесь, ну или пока один из вас не умрет". Фильмы вводят в заблуждение касательно любви. "Фильмы дают парням ложное представление о том, что если вы настойчивы, то вы разрушите ее внешнюю холодность, и после множества отказов она, наконец, вас полюбит, и вы оба будете жить счастливо!" Реальная жизнь – это брать и отдавать. "В реальной жизни вы хотите быть лучше, для себя и для партнера, и этот человек мотивирует вас меняться в лучшую сторону. В жизни нет бесплатного обеда, вы получаете только то, что вы зарабатываете. Отношения не являются исключением. В кино же все выглядит сахарно и ванильно". В кино все слишком идеально. "В фильмах любят показывать идеализированные отношения: просто будьте хорошим парнем, и вас полюбит популярная девушка. И поскольку почти все считают себя в жизни "хорошими парнями", то становится обидно от того, что популярная девушка упорно не хочет обращать на тебя внимание". В кино про любовь нет некрасивых людей. "Фильмы склонны преувеличивать физическую привлекательность, а влюбленные герои почти всегда – писаные красавцы и красавицы". В фильмах любовь – это просто чувство. "Режиссеры показывают нам любовь как чувство, которое никогда не ослабевает. В реальной же жизни любовь – это действие, требующее работы и усилий". В кино все постоянно влюбляются, с кем-то встречаются и потом женятся. "В фильмах это, кажется, происходит со всеми. В реальной жизни это далеко не так". В фильмах никто не тратит время на сон. "Реальная жизнь требует, чтобы мы каждую ночь спали – даже если мы безумно влюблены". Фильмы изображают любовь идеальной. "Настоящая любовь не идеальна. Вам не сваливается все в руки волшебным образом только потому, что вы влюбились. Вы должны сражаться, идти на компромисс, договариваться. Страсть – это поверхностное, любовь – это то, что удерживает вас вместе".

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