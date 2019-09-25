Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как родители усложняют наши будущие отношения: ответ психолога

Душа ребенка сама выбирает себе родителей с определенными параметрами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:49
Отношения с родителями не всегда складываются легко
Отношения с родителями не всегда складываются легко
Фото: Pexels

Сложнее отношений с родителями, могут быть только отношения с мужем, и здесь все совершенно нормально, потому что отношения – это прежде всего труд. Об этом в Instagram рассказала психолог Елена Вайс.

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях – смотрите видео:

"Начнем с того, что карма – это некое наследие из прошлых воплощений. Если мы будем опираться на опыт души, то можем выявить, что все люди в нашей жизни – наши учителя, с которыми мы заключили контракт для обретения опыта", – пишет она.

Считается, что душа ребенка сама выбирает себе родителей с теми параметрами, которые оптимально помогут развиться и получить необходимый опыт.

При этом важно осознать, говорит психолог, что выбор родителей – наш неосознанный, но самый важный, потому что мама и папа – самые главные и первые наши проводники и учителя.

"Именно они активируют в нас личность и 5 базовых чувств, необходимых для становления. Так что сетовать на родителей не стоит! Более того, обида на родителей тормозит нас в развитии и блокирует рост", – говорит психолог, но отмечает, что это совсем не значит, что мы не имеем право на них злиться.

По словам Елены, мы выбрали наших родителей для того, чтобы уроки, полученные в детстве помогли нам развиться. "Пожалуйста, запомните это, с осознанием этой истины, гораздо проще выстраивать отношения с родителями и принимать то, что кажется невозможным", – поясняет Вайс.

При этом она отмечает, что когда люди взрослеют и обретают мудрость, к ним приходит другой, порой не менее или даже более травматический опыт семейной жизни.

"Почему эти отношения считаются более сложными? Потому что родителей мы выбрали сами, а вот, со второй половиной, нам уже помогли... наши травмы детства, при чем поставив, как правило зеркальное отражение", – пояснила психолог.

Специалист утверждает, что если действовать без осознанности, тогда начинаются придирки друг к другу с поисками черт мам и пап, или отработка своих комплексов.

"Да-да, как бы это печально не звучало, но мы просто ищем в партнере маму или папу, если в отношениях с родителями что-то не доработано", – поясняет психолог.

Расставание – это всегда нелегко
Расставание – это всегда нелегко
Фото: Pixabay

К сожалению, говорит она, такие отношения обречены на провал.

Вайс говорит, что пребывая в отношениях со второй половиной, мы через второго человека либо растим себя, либо стоим на месте, двигаясь по кругу.

"Если человеку не удается построить отношения и он выходит из них, не проработав себя, второй партнер будет таким же как и первый, если не хуже. Если же получается приобрести должный опыт и раскрыть себя, то либо отношения выравниваются, либо отношения заканчиваются безболезненно и приходит новый партнер", – подытожила психолог.

Ранее мы выясняли, как найти своего человека и построить гармоничные отношения: главный критерий.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин Привет из детства: что такое обида и чем она чревата для отношений Как вернуть любовь и внимание мужчины: нужен всего один прием
родители отношения психология
Реклама

Новости партнеров

Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Собчак станцевала откровенный танец на собственной свадьбе
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Собчак похвасталась первыми свадебными снимками
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Лазанья из лаваша. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»

Популярные статьи

Вчера, 14:57Fun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Вчера, 14:51Шоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Вчера, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряШоу-бизнес

Бывший муж Анастасии Заворотнюк приехал в Москву: известна причина

23 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

23 сентябряШоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

23 сентябряFun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

23 сентябряШоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

23 сентябряTravel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

23 сентябряШоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

23 сентябряFun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

Новости партнеров

Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Невероятно: 55-летнюю Байрак поздравляют с рождением дочери
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Кто из знаков Зодиака не умеет экономить деньги?
Кто из знаков Зодиака не умеет экономить деньги?
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Девушка молодой украинской звезды демонстрирует идеальные формы
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Журналисты обнаружили признаки беременности Кейт Миддлтон
Журналисты обнаружили признаки беременности Кейт Миддлтон
5 признаков влюбленности мужчины, о которых вы не знали
5 признаков влюбленности мужчины, о которых вы не знали