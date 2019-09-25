Как родители усложняют наши будущие отношения: ответ психолога

Душа ребенка сама выбирает себе родителей с определенными параметрами

Отношения с родителями не всегда складываются легко Фото: Pexels

Сложнее отношений с родителями, могут быть только отношения с мужем, и здесь все совершенно нормально, потому что отношения – это прежде всего труд. Об этом в Instagram рассказала психолог Елена Вайс.

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"Начнем с того, что карма – это некое наследие из прошлых воплощений. Если мы будем опираться на опыт души, то можем выявить, что все люди в нашей жизни – наши учителя, с которыми мы заключили контракт для обретения опыта", – пишет она.

Считается, что душа ребенка сама выбирает себе родителей с теми параметрами, которые оптимально помогут развиться и получить необходимый опыт.

При этом важно осознать, говорит психолог, что выбор родителей – наш неосознанный, но самый важный, потому что мама и папа – самые главные и первые наши проводники и учителя.

"Именно они активируют в нас личность и 5 базовых чувств, необходимых для становления. Так что сетовать на родителей не стоит! Более того, обида на родителей тормозит нас в развитии и блокирует рост", – говорит психолог, но отмечает, что это совсем не значит, что мы не имеем право на них злиться.

По словам Елены, мы выбрали наших родителей для того, чтобы уроки, полученные в детстве помогли нам развиться. "Пожалуйста, запомните это, с осознанием этой истины, гораздо проще выстраивать отношения с родителями и принимать то, что кажется невозможным", – поясняет Вайс.

При этом она отмечает, что когда люди взрослеют и обретают мудрость, к ним приходит другой, порой не менее или даже более травматический опыт семейной жизни.

"Почему эти отношения считаются более сложными? Потому что родителей мы выбрали сами, а вот, со второй половиной, нам уже помогли... наши травмы детства, при чем поставив, как правило зеркальное отражение", – пояснила психолог.

Специалист утверждает, что если действовать без осознанности, тогда начинаются придирки друг к другу с поисками черт мам и пап, или отработка своих комплексов.

"Да-да, как бы это печально не звучало, но мы просто ищем в партнере маму или папу, если в отношениях с родителями что-то не доработано", – поясняет психолог.

Расставание – это всегда нелегко Фото: Pixabay

К сожалению, говорит она, такие отношения обречены на провал.

Вайс говорит, что пребывая в отношениях со второй половиной, мы через второго человека либо растим себя, либо стоим на месте, двигаясь по кругу.

"Если человеку не удается построить отношения и он выходит из них, не проработав себя, второй партнер будет таким же как и первый, если не хуже. Если же получается приобрести должный опыт и раскрыть себя, то либо отношения выравниваются, либо отношения заканчиваются безболезненно и приходит новый партнер", – подытожила психолог.

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