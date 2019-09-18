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Как с помощью листа и ручки принять сложное решение: специальная техника

Используйте свое воображение и обязательно записывайте все свои ответы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:24
Важно записать все ваши ответы
Важно записать все ваши ответы
Фото: stocksnap.io

Гамлетовская ситуация с вопросом "быть или не быть?" периодически происходит с каждым человеком. И порой бывает так сложно принять решение, что не можешь заставить себя сделать выбор. А это чревато последствиями. Врач-психолог Ольга Мирошникова в Facebook дала простую технику, как принять сложное решение с помощью листа бумаги и ручки.

Совершенно секретно: что такое парапсихология и как работает – смотрите видео:

Как работает техника Квадрат Декарта

Суть техники заключается в том, что нужно рассмотреть проблему или ситуацию, ответив на четыре вопроса:

  1. Что будет, если это произойдет? (Что я получу, плюсы от этого).
  2. Что будет, если это не произойдет? (Все останется так, как было, плюсы от неполучения желаемого).
  3. Чего НЕ будет, если это произойдет? (Минусы от получения желаемого).
  4. Чего НЕ будет, если это НЕ произойдет? (Минусы от неполучения желаемого). С этим вопросом будьте внимательны, потому что мозг захочет проигнорировать двойное отрицание. И ответы могут быть похожи на ответы первого вопроса. Не допускайте этого, советует психолог.

Обычно, принимая решение, отмечает Ольга, человек зацикливается только на положительных моментах. Тогда как Квадрат Декарта помогает рассмотреть ситуацию более объективно.

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"Но важно уяснить, что все свои ответы нужно именно записывать, а не отвечать мысленно. Во-первых, вы можете просто запутаться в своих ответах, а во-вторых, подсознание человека работает таким образом, что игнорирует частицу "НЕ", по причине чего велика вероятность допущения ошибок. Поэтому, обязательно используйте листок и ручку, можно даже распечатать Квадрат в большом формате, и отвечать на каждый из вопросов в соответствующем секторе", – поясняет психолог.

В то же время сам процесс записи ответов будет как бы конвертировать мысленные доводы и фантазии в логическую буквенную форму, что и окажет вам существенную помощь в принятии решения, подытожила Ольга.

Тем временем мы выяснили, как избавиться от чувства стыда: три простых шага.

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