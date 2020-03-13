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Как сделать из ребенка финансового гения: полезные советы родителям

Начинайте учить детей правильно обращаться с деньгами уже с трех лет

Варвара Левская
Сегодня, 11:16

Прививать финансовую грамотность человеку важно с детства, если вы хотите, чтобы он вырос успешным взрослым, считает Бет Коблинер – журналистка и американская специалистка по финансовой грамотности. Неудивительно, что ее книга, которая учит прививать финансовую грамотность детям, разошлась многотысячным тиражом далеко за пределами США. В Украине она вышла в издательстве Vivat. Из этого издания мы выбрали несколько дельных советов о том, как воспитать из ребенка здравомыслящего, ответственного и состоятельного человека.

Когда стоит приучать ребенка к финансовой грамотности
Когда стоит приучать ребенка к финансовой грамотности
Фото: Pixabay

"Сделайте из ребенка финансового гения" – это практическое пособие для родителей детей возрастом от трех и до 23 лет. Недаром именно от трех, ведь автор уверена, что этот возраст идеален для того, чтобы начать приучать малыша к правильному обращению с деньгами. И первое, что нужно сделать в этом направлении – начать говорить о них.

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ТОП-4 главных правила беседы о деньгах с детьми

1. Говорите ребенку правду

Важно говорить правду, когда дело касается денег, но также важно адаптировать свою речь под уровень развития ребенка. Например, если вы потеряли работу, вполне приемлемым решением будет сказать младшекласснику: "Теперь мы будем больше готовить дома, потому что это стоит дешевле, чем еда в кафе и ресторанах". Опустите рассказ о том, что вы в столь отчаянном положении, что занимаете деньги, дабы свести концы с концами.

А вот ученику старших классов уже можно рассказать и о том, как потеря дохода может сказаться на плате за его обучение в колледже. Это будет не только приемлемо, но и достаточно мудро. Вы можете сообщить ребенку, что, скорее всего, будете не в состоянии оплатить его обучение, но, вместе с тем, предложить учиться более упорно, чтобы попасть на бюджет.

2. Не выясняйте отношения из-за денег перед детьми

Ученые доказали, что студенты, чьи родители регулярно ссорились из-за денег, когда те были маленькими, втрое чаще имеют долги по кредитам, чем дети, чьи родители сохраняли финансовый мир.

Ваши взгляды на финансы и взгляды вашего мужа или жены не всегда будут совпадать, но по возможности, старайтесь оградить детей от серьезных финансовых противоречий. Прилагайте все усилия, чтобы выступать перед детьми единым фронтом.

3. Не переадресовывайте вопросы

Исследования показывают, что о деньгах дети спрашивают в основном мам. При этом нередко чрезвычайно успешные в бизнесе леди отправляют малышей с этими вопросами к отцу. Когда такие переадресации входят в привычку, это наталкивает ребенка на мысль, что деньги – исключительно мужское дело. Но это не так.

Неважно, сколько членов в вашей семье и какого они пола. Пусть разговаривать с ребенком о деньгах станет делом каждого.

4. Оперируйте цифрами, даже если вы с ними "не в ладах"

Значительно легче понять финансовые принципы, если они проиллюстрированы цифрами. Вы, конечно, можете сказать ребенку: "Пока ты молод, необходимо откладывать деньги на свой пенсионный счет", но намного более эффективным будет такой пример: "Если в 22 года ты начнешь ежемесячно откладывать по 315 долларов, то на пенсии сможешь распоряжаться 150 000 долларов сбережений".

Как живут тренеры, которые учат других финансовой грамотности – смотрите видео:

Как научить ребенка экономить?

Для того, чтобы во взрослом возрасте ребенок не имел проблем с экономией средств, необходимо с детства приучить его противостоять соблазнам – не устраивать истерик в магазинах, не просить родителей о спонтанных покупках лишь потому, что "очень хочется". Научить малыша терпению помогут следующие стратегии.

Стратегия №1: заранее готовьтесь к шопингу

Лишь переступив порог магазина, скажите: "Сегодня мы покупаем только белье твоему брату – и точка. Поэтому даже если тебе чего-то захочется, сегодня мы это не будем покупать". Можете добавить, что для себя вы тоже ничего покупать не станете. Таким образом, ребенок будет знать, чего ожидать и как реагировать, а потому сможет противостоять желанию делать спонтанные покупки (или устраивать истерики).

Стратегия №2: объясняйте последствия расточительности

Трудно фокусироваться на том, как прекрасна та вещь, на которую вы откладываете деньги, когда перед глазами пачка любимых чипсов. Если помнить о негативных последствиях ("Если я сегодня потрачу деньги на чипсы, придется дольше ждать, пока я смогу купить Lego, о котором мечтаю"), эффект будет куда лучшим.

Финансовая грамотность важна для воспитания детей
Финансовая грамотность важна для воспитания детей
Фото: freepik.com

Если ребенок колеблется, скажите, что понимаете, как трудно ждать чего-то, чего ты очень хочешь, и проиллюстрируйте примером того, как вам приходилось чего-то ждать. А когда увидите, что ребенок достойно противостоит спонтанным покупкам, обязательно его похвалите.

Стратегия №3: как поступил бы тот умный мальчик?

Иногда такая стратегия помогает ребенку эмоционально отстраниться от соблазнительной ситуации, "выйти" из нее. Спросите, что на месте малыша сделал бы кто-то другой. Пусть ребенок сам решит, кто именно это будет – возможно, другой ребенок, которого он знает, или любимый герой мультика, или просто абстрактный, очень сообразительный сверстник. Дети любят давать советы, а такая техника позволяет им более объективно оценивать свои решения вместо того, чтобы действовать спонтанно.

Как научить ребенка ценить деньги

Бет Коблинер в своей книге приводит интересный кейс: "Когда моя подружка Мелинда была маленькой, она думала, что работа ее отца – читать газеты, потому что каждое утро он шел на работу с газетой под мышкой (он работал школьным психологом). Малыши не догадываются, что такое работа на самом деле и как она связана с зарабатыванием денег".

Вы можете сказать ребенку, что вам платят за то, что вы работаете, что ваша работа приносит прибыль, на которую вы можете купить необходимые вещи. Однако будет гораздо эффективнее, если вы сможете чаду это все показать.

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Если есть возможность, возьмите малыша с собой на работу или загляните туда на выходных и покажите ему офис, свое рабочее место. Дайте ребенку поиграть с инструментами и покрутиться в кресле. Простыми словами объясните, за что вы получаете деньги, и еще раз напомните, что ваша работа дает возможность платить за дом, еду и детские игрушки. Так ребенок поймет, что деньги не падают с неба, а заработать их можно только добросовестным трудом. Это сделает его более ответственным, целеустремленным и научит по-настоящему ценить каждую копейку.

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Источник: Сегодня
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