Как сделать обучение на карантине комфортным: советы психолога

Родителям важно самим принять новые реалии обучения, а дети последуют за ними

Новый учебный год уже начался, но из-за карантина, он точно будет отличаться от предыдущих годов. Как адаптироваться к обучению на карантине, знает психолог и ведущая телеканала "Украина" Наталия Холоденко. Об этом она рассказала в программе "Зірковий шлях", которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая.

Мама семилетнего сына Наталия Холоденко рассказала, как спокойно войти в школьное обучение во время пандемии.

Психолог Наталия Холоденко Фото: телеканал "Украина"

"Сейчас соцсети взрываются постами и комментариями: "Что же это делается?", "Как это будет?. Но чем раньше мы привыкнем к этому в своих мыслях, тем легче дети адаптируются к новым условиям. А когда ребенок каждый день слышит разговоры, что происходит издевательство над учебной системой, то он относится к переменам в соответствии со словами родителей", – поделилась психолог.

Для Наталии Холоденко нынешняя ситуация тоже понятна, потому что в этом году ее сын пошел во второй класс.

"Родителей не пускают в школу. Дети должны заходить в масках. На уроках школьников рассаживают. Но их очень мало, поэтому проблем не будет. Но это дети. Вы же не будете запрещать им бегать вместе на перемене. В любом случае они все равно находятся в одной среде: дышат одним воздухом, чихают, особенно маленькие дети. Они вообще не понимают, о чем идет речь", – рассказала Наталия Холоденко.

По словам психолога, она с сыном сшила почти мешок масок.

"Главное – чтобы маска была удобной и нравилась ребенку. Тогда он будет носить ее в школе каждый день. Особенно, если на ней изображен герой Minecraft, который очень важен для моего сына. Ларион делал маски каждый день. Теперь их можно легально носить в школе. Сын счастлив", – говорит звездный психолог.

Какие новые правила карантина в школах и транспорте – смотрите видео:

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