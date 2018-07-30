Как сделать свой день дольше: четыре простых способа

Не зря говорят, что время считается самым ценным ресурсом

Время - очень ценный ресурс. Фото: pixabay

Куча дел, которые вы просто не успеваете сделать за 24 часа и желание продлить свой день становиться все сильнее. Оказывается, это можно сделать, если приложить немного усилий.

Если мы загрузим наш мозг свежими данными, тогда дополнительное время, затрачиваемое на их обработку, даст нам ощущение, что время замедлилось, и в результате день будет казаться значительно длиннее.

Не зря говорят, что время считается самым ценным ресурсом. Качество и уровень жизни зависит от того, как вы его тратите, и как планируете свой день. Объем этого ресурса одинаковый для всех людей – 24 часа. Однако одни люди позволяют себе спать 12-14 часов, в то время как другим хватает и 4 часов отдыха ночью.

Но это не все – ваши действия должны распределяться правильно. Без этого ваш день не будет эффективным, даже при условии 15 рабочих часов. Итак, человек может сделать выбор в пользу одной из этих двух опций:

Не устанавливать никаких задач на день. Никакого планирования и графика. День проходит хаотично. Как правило, это те люди, у которых нет никаких амбиций или долгосрочных целей в жизни.

Устанавливать огромное количество задач. Это люди, у которых есть цели и амбиции. Обычно они сосредотачиваются на своих мечтах и желаниях.

Если вы принадлежите ко второй категории, откройте свой календарь или телефон и просмотрите количество вещей, которые вы запланировали на сегодня или завтра. Оно может включать более 10 задач. И это тоже проблема. Это опасно, потому что слишком много работы, которую вы реально не в состоянии выполнить, может привести вас к плохим результатам. Если вы сознательно заставляете себя делать огромное количество задач в день, можно на 95% гарантировать, что вам не удастся сделать все из них.

Делегируйте задания или переносите их на следующий день. Их невыполнение и осознание непродуктивности расстраивает вас, вгоняет в уныние и делает ваш день коротким. Вы не удовлетворены своим прогрессом и результатами. Отправляйтесь спать. И, может быть, вы проснетесь рассерженными, зная, что вчера вам что-то не удалось, но на самом деле все в порядке! Вы просто установили себе слишком много задач. Следовательно, найдите свой баланс, чтобы сделать ваш день дольше, насыщеннее и эффективнее.

Как же продлить свой стандартный день:

Обучение

Чтение, посещение курсов и мастер-классов, получение новых знаний, умений и навыков предоставят массу пищи для размышлений, и вы однозначно ощутите замедление времени.

Посещение новых мест и выход "из своей коробки"

Новая информация (люди, звуки, запахи, цвета) всегда активно обрабатывается мозгом при изменении окружающей среды. Вы можете изменить обстановку, просто отправившись поработать из кафе, а не из офиса, поужинав в совершенно новом для вас ресторане или изменив маршрут своей ежевечерней пробежки.

Новые знакомства

Общение с незнакомыми людьми требует значительной духовной стойкости и энергии, поскольку вам нужно понимать и "обрабатывать" их. Такое общение также является отличным методом обучения для вашего мозга. Кроме того, коммуникации с новыми людьми загружают вас множеством свежей информации.

Опробование чего-то нового

Новая деятельность, дающая яркие впечатления и ощущения, усиливает эмоции и делает мозг более сконцентрированным. Что это может быть? Например, спорт или хобби, абсолютно незнакомые для вас. Ваш мозг фокусируется на каждой детали и каждой мелочи, а время явно ощущается и тянется дольше.

Спонтанность

Спонтанность помогает вам встряхнуться и придать ощущениям остроту. Вы должны удивлять и "взрывать" свой разум молниеносными решениями и впечатлениями. Это не только заряжает вас энергией и драйвом, но и стимулирует мозговую деятельность.

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