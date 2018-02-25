Как себя вести с людьми, которые постоянно ноют и жалуются

Научитесь отказывать, если не хотите, чтобы такие люди постоянно портили вам настроение

Многие сталкивались с такой ситуацией, когда встречаешь старого знакомого, надеваешь самую доброжелательную улыбку, здороваешься с ним и задаешь вежливый вопрос: "Как дела?" И сразу осознаешь свой прокол.

Собеседник грустнеет, на секунду замолкает, глубоко вздыхает и начинает рассказывать про свою нелегкую жизнь, рассказывает про все тяготы, с которыми столкнулся. И приходится стоять и выслушивать о его трудностях. И понимаешь, что ближайшие несколько минут будут не самыми приятными.

У кого нет таких знакомых? Они постоянно ноют и жалуются. Рассказывают окружающим, как недовольны своей жизнью, постоянно считают, что все вокруг несправедливы к ним. Но самим им совершенно все равно на других. Только их проблемы важны, только они одни страдают, только их жизнь одна сплошная проблема.

Чтобы у вас ни случилось, с какими бы серьезными несчастьями вы ни столкнулись, их проблемы куда важней. Ваш заболевший ребенок или сгоревший автомобиль ничто по сравнению с их несработавшим будильником. Ведь как пережить такую трагедию, он опоздал на пятнадцать минут на работу! И как вести себя с такими людьми? Подмывает развернуться и убежать от такого человека, но стоишь и выслушиваешь как загипнотизированный.

Основная цель любителей жаловаться – это чтобы им посочувствовали, разрешили их трудности, уверили их, что все кроме них плохие. Они одни самые лучшие, чудесные и неповторимые. И вы, сами не осознавая, соглашаетесь оказать любую помощь, лишь бы поскорее отделаться от таких людей. Это срабатывает защита, направленная на то, чтобы сохранить ваше психологическое здоровье.

Сталкивались с таким? Сразу приходит на ум аналогия с попрошайками. Помните таких приставучих типов, которые выпрашивают мелочь на улицах? Они тянут за одежду, умоляют, требуют сочувствия. Вы чувствуете себя неуютно, хочется поскорее избавиться от них. Даже если вы и понимаете, что все это манипулятивное воздействие, рука все равно тянется к деньгам, чтобы избавится от психологического давления. Также действуют и нытики. Они взывают к состраданию, давят на эмоции, чтобы добиться своих целей.

Не видитесь! Они используют вас! Эти люди далеко не такие неудачники, какими хотят казаться. Вы не должны терпеть это. Отгородитесь от них, не позволяйте им отнять ваши эмоциональные силы и морально истощить вас. Нытики используют вашу воспитанность, чтобы вытягивать энергию. Научитесь отказывать, если не хотите, чтобы такие люди постоянно портили вам настроение.Помните время не бесконечно, а они его отнимают.

Знайте, эти люди отличные манипуляторы. Они уверены, что окружающие им что-то должны. Сами же они являются жертвами. Но если им нужно произвести впечатление на того, кто не будет терпеть их нытье, то они сразу становятся другими людьми. Любители пожаловаться тут же превращаются в весельчаков.

Не позволяйте им так с вами обращается! Пресекайте их попытки манипулировать! Поверьте, если бы они не переводили все время на нытье, то они бы достигли больших успехов.

Не стесняйтесь. Если не хотите их слушать, не слушайте. Вам совершенно ни к чему знать о чужих проблемах. Спросите его, зачем он это рассказывает. Или поинтересуйтесь, можете ли вы чем-нибудь помочь. Если не можете, то так сразу и говорите.

Таким образом, вы введете нытиков в ступор. Рушьте их планы и плевать, если они обидятся, это всего лишь самозащита. Задумайтесь, кто для вас важнее, чужой человек или вы сами? Может быть даже вы, таким образом, поможете человеку, научите его справляться самим со своими проблемами.

Само собой, нужно помогать близким и всячески поддерживать их. Но одобрять их бездейственность тоже не выход. Не позволяйте им утонуть в жалости к себе. Особенно если они погрязли в этом!

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