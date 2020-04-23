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Как сказать партнеру "нет" и не поссориться

Секс в браке – это источник счастья, радости, гармонии, понимания и эмпатии

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Не бывает пар, счастливых днем и не удовлетворенных ночью. В этом я убеждена на все 100%. Секс в браке – это источник счастья, радости, гармонии, понимания и эмпатии. Убери этот фундамент и от отношений останутся только взаимные обязательства, претензии и требования.

Секс призван защищать брак от внешних угроз, а для этого очень важно отделять его от любых ссор, конфликтов, неурядиц и проблем. Но все эти негативные встряски – неотъемлемая часть нашей жизни и как быть, когда ты не в ресурсе?

Как разнообразить свою сексуальную жизнь Фото: Pexels

Партнер делает явные намеки на то, что хотелось бы пошалить, а у вас на это нет сил. Как сказать "нет"?

Помните, что секс – это способ общения пары. Часто об этом забывают, приписывая ему чисто физиологическую разрядку. И ваше общение может быть разным. Нет сил на долгую ночь любви, но вполне может быть, что на приятный массаж или взаимные ласки у вас найдутся и силы, и желания? Если ваше желание все-таки под вопросом – не отстраняйтесь от партнера. Обнимите, поцелуйте и шепотом на ушко пообещайте, что завтра компенсируете все сполна. Или утром. Отвернуться к стене с брезгливой гримаской или скорчить лицо со вздохом "ну я же сказал/сказала, что устал, давай уже спать" – категорически нет. Вы обижаете человека своей реакцией и добавляете другому комплексов. Это же ваш любимый человек, не нужно его ранить, даже если голова и правду очень болит. "Нет" значит "нет". Если вы видите, что партнер и вправду не кокетничает, и это не часть прелюдии – не надо настаивать. Иначе это и есть бытовое насилие. Когда с твоим телом что-то делают против твоей воли и настроения. Даже если "жертва" покорна, вы калечите и психику партнера, и ваши отношения. Найдите хотя бы две фразы, чтобы объяснить, что "нет" адресовано не партнеру, а у вас просто нет сил или что-то болит. Даже если вы в браке 20 лет – это все равно важно.

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Если ситуация складывается таком образом, что кто-то один все время предлагает, а второй все время отказывается – в пору задуматься, а есть ли между вами любовь и нужно ли продолжать такие отношения? Но когда сил вроде бы нет даже пошевелиться, но его запах, ее руки, запах волос, нежный шепот, касанье губ... И как-то вдруг понимаете, что настроение вернулось – значит с вашей парой все отлично. Помните, что страсть, фантазии и эмоции – это то, что сделает вашу жизнь счастливой, а не просто долгой и совместной.

Ну а если вы хотите по-настоящему разнообразить сексуальную жизнь и подарить партнеру путешествие в страну сексуальных игр – для этого есть Cherry Twins.

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