Как склонить мужчину к браку: инструкция по укрощению заядлого холостяка

Как утверждают психологи, существует шесть типов "браконенавистников"

Запаситесь терпением. Фото: pixabay

По статистике, 75% мужчин, живущих в гражданском браке, не хотят жениться официально. И, несмотря на то, что некоторые женщины предпочитают одиночество, желаниемногих женщин стать официальной женой никто не отменял.

Как быть возлюбленным и возможно ли убедить или склонить мужчину к браку, выясняла Лиза.

Как утверждают психологи, существует 6 типов "браконенавистников" — это плохая новость. Но есть и хорошая: как утверждают те же психологи, можно найти подход к каждому из них.

Тип №1. Бунтарь

Бунтари бывают громкие и тихие. Громкие Бунтари-экстраверты о своей позиции ненавистников "брачных оков" заявляют всем и каждому. Тихие Бунтари-интроверты просто "сливаются" в свою "норку" к любимой кошке, как только начинают подозревать у тебя матримониальные планы на свой счет. Бунтари в принципе не любят соответствовать чьим-либо ожиданиям. Они никогда не пойдут тебе навстречу в вопросах брака, если увидят, что ты в них очень заинтересована.

А если надавать? О, тогда он точно взбунтуется и может даже разорвать отношения! Как подвигнуть Бунтаря к браку? Бунтарем движет врожденное чувство противоречия. Хочешь добиться от него своего, попробуй сыграть на контрасте: "Твой друг Денис устроил для любимой такую шикарную свадьбу, у тебя так вряд ли получилось бы. А как великолепно он смотрелся в смокинге! Куда тебе до него в твоих старых джинсах…" Да Бунтарь в лепешку расшибется, но не позволит себя превзойти!

Тип №2. Неуверенный

Такие мужчины редко имеют свое личное мнение. Чаще неуверенные в себе мужчины оценивают себя и мир глазами референтных (авторитетных) для него людей: друзей, родителей, начальника, психолога… Переубеждать или…? Такому молодому человеку полезно приводить статистику о том, насколько хорошо жизнь в браке отражается на здоровье, а также доказательства того, что за плечом каждого великого мужчины стояла заботливая жена. Ссылайся на его маму ("Мне кажется, она хотела бы, чтобы ты завел семью"), на начальника, который не воспринимает всерьез неженатых сотрудников и не продвигает их по службе.

Тип №3. Нарцисс

Это прямая противоположность Неуверенному. Нарцисс любит только себя и свой комфорт. Чтобы захотеть жениться, такой мужчина должен точно понять, чем законный статус мужа будет ему выгоден. Чтобы подтолкнуть Нарцисса к свадьбе, любой разговор о браке заканчивайте словами "Для тебя так будет лучше" и тут же подробно объясняйте, чем именно выгодно.

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Нарцисс должен понять, что регулярный секс, постоянное восхищение собой, свежевыглаженные рубашки каждое утро и полноценный рацион питания он получит только в обмен на ваш заветный статус жены. Выйти за него замуж не так трудно, как кажется. Гораздо труднее в этом браке жить.

Тип №4. Разгильдяй

Люди подобного типа вообще ничем не озабочены. Но, как правило, они добрые и не готовы причинять боль близким. Поэтому милому Разгильдяю нужно показать, что его женитьба всех осчастливит: "Представляешь, как порадуются твои родители — они ведь давно уже мечтают о внуках! А с каким удовольствием погуляют друзья на нашей свадьбе!"

Тип №5. Педант

Педанту необходим пошаговый алгоритм всего процесса: куда подаем заявление, когда покупаем свадебный костюм, какой ресторан снимаем, где будем жить, когда заведем ребенка… Он должен оценить сложность алгоритма и сопутствующие затраты, прежде чем на что-то решиться. Чтобы Педант решился на тебе жениться, ты должна не только предоставить ему бизнес-план вашего брака, но и успешно его защитить! Чем больше конкретных сроков и цифр прозвучит, тем больший прилив энтузиазма вызовет ваша дотошность. Если ты все возьмешь на себя, он вряд ли будет противиться браку. А еще неплохо, если все мероприятие будет не слишком дорогим: Педант склоне экономить.

Тип №6. Осторожный

"Самое главное – ничего не потерять" – вот жизненный девиз Осторожного. Перспективы брака ему до лампочки, главное — сохранить то, что он уже имеет. Как ни странно, на него может подействовать демонстрация твоей финансовой независимости. Дай ему понять, что ты его любишь, но, поскольку не являешься его женой, ничем ему не обязана. А значит, можешь свободно встречаться с другими мужчинами, выбирая себе будущего мужа. И кстати, на такую завидную невесту уже выстраивается очередь!

Невесту перед свадьбой не меняют

Итак, твой избранник готов к женитьбе. Теперь важно, чтобы главным действующим лицом этого счастливого события осталась по-прежнему ты. Не удивляйся: статистика показывает, что 27% созревших для брака мужчин берут в жены не проверенных временем подруг, а совершенно других девушек.

Что делать, чтобы все пошло по плану?

Укрепи в его сознании мысль о том, что ты незаменима. Это вовсе не значит, что нужно хлопотать по хозяйству, как трудолюбивая пчелка. Задача сложнее: ты должна стать для него родной душой. Не важно, посвящает ли он тебя в подробности своего бизнеса, главное, чтобы он чувствовал, что его ценят, поддерживают и понимают дома.

Продемонстрируй ему разницу между жизнью с тобой и без тебя. Отличное решение — уехать к родным на месяц (им нужна помощь). Он должен заскучать, начать звонить и звать домой. Тут можно подключить маму (сестру, подругу), которая деликатно намекнет, как тебе у нее комфортно и что он "не муж все-таки". Но говорить это нужно с юмором — никакого давления!

Включай в репертуар домашнего кинозала мелодрамы и добрые комедии о счастливой супружеской жизни. Не забудь про фильмы, где герой, вначале не желавший жениться, начинает стремиться к браку с любимой.

Если он очень привязан к своей маме, постарайся подружиться с ней. Наверняка в ней достаточно хорошего! Включи обаяние — и тогда сможешь обрести в ее лице весомого союзника.

Не демонстрируй свою зависимость от него. Соверши карьерный рывок, выучи еще один язык, займись спортом. Такими женщинами больше дорожат, их боятся потерять.

Дай ему почувствовать укол ревности. Только без крайностей — речь идет всего лишь о флирте с другим мужчиной. Так сказать, для "подъема котировок личных акций".

Последний совет, что называется, "экстремальный". Может сработать на все 100%, хотя эффект непредсказуем. Скажи прямо и честно: "Или в загс, или никак!" Если любит — женится!

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