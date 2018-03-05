Как снять напряжение за рабочим столом: суперспособ

Усталость имеет свойство накапливаться под конец рабочего дня. Пекут глаза, болит шея, спина и голова, тяжело собраться с мыслями, а стресс просто блокирует работу – такое состояние не нравится никому, поэтому следует научиться снимать напряжение.

Для этого совсем не обязательно записываться на сеанс массажа, пить вино или встречаться с подружками, чтобы выговорится. Достаточно будет просто обзавестись блокнотом и ручкой, передает Домашний очаг.

Выражайте свои мысли на бумаге. Этот простой метод действует безотказно, что подтверждено многочисленными исследованиями.

Просто перенося на бумагу свои мысли, переживания, ощущения в данный момент времени избавит вас от излишнего беспокойства и тревожности и освободит голову от ненужных мыслей.

Если напряжение и тревожные состояния возникают слишком часто, советуем всегда иметь при себе блокнот и ручку и начинать писать в тот момент, когда чувствуете, что вам становится не по себе.

Итак: возьмите блокнот и начинайте писать, нисколько не задумываясь о смысле написанного. Не нужно стараться выразить и красиво сформулировать свои мысли, просто пишите то, что первым приходит в голову. Если не приходит ничего, можно просто описывать то, что вас окружает и что вы видите в данный момент.

Если вас беспокоит боль или недомогания напишите и об этом, прислушайтесь к своим ощущениям и выплесните их на бумагу. Посвятите этому занятию 5-8 минут.

Как только вы прописали все то, что вас беспокоит на бумаге, ваш мозг освобождается, и вам становится проще сконцентрироваться на проблеме и выполнять работу дальше.

Если же вы чувствуете себя хорошо, но просто хотите двигаться дальше в компании, в которой работаете, тогда вам нужно знать, как получить повышение: пять простых советов от HR-директора Google. Никто из нас не знает, где будет работать через 5, 10, 20 лет. Поэтому нужно вырабатывать навыки, которые помогут заслужить повышение не только на нынешней должности, но и другие, новые позиции.