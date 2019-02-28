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Как снять стресс: четыре простых шага

Главное – не стоит негатив держать в себе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:46
Как избавиться от стресса
Как избавиться от стресса
Фото: pexels.com

Если вы испытываете стресс, необходимо от него избавиться, чтобы негатив не накапливался в организме и не проявил себя потом психосоматическими, но вполне физическими болезнями или депрессией. Не стоит допускать ситуации, когда стресс стал уже хроническим, и без обращения к специалистам проблему уже будет сложно решить.

Есть несколько простых шагов, которые нужно сделать, чтобы помочь себе.

Шаг 1. Принять то, что сейчас вы находитесь в стрессе.

Просто осознать это и признаться себе в этом. Если вам сейчас плохо, и это не физическая боль – у вас стресс.

Шаг 2. Позволить себе чувствовать то, что вы чувствуете сейчас: обида, ярость, гнев, любые негативные эмоции.

Признать эту эмоцию и обозначить ее. Можно даже проговорить вслух: "Сейчас я испытываю раздражение/гнев/негодование/печаль…". Озвучивание эмоции уменьшает ее как минимум вдвое.

Шаг 3. Конструктивно вывести из себя эти чувства.

Можно подробно изложить свое состояние на бумаге и сжечь затем. Можно пойти в спортзал и интенсивно позаниматься, побегать на стадионе, поплавать в бассейне – любая физическая активность выводит эмоции наружу. Подойдет и интенсивная уборка дома, битье подушки (или старой тарелки, которую не жалко), танец, холодный душ.

Если практикуете медитации и знаете дыхательные методики релаксации – это тоже хороший способ. Самый простой дыхательный метод – долго и глубоко дышать " животом", при этом выдох должен быть в два раза дольше вдоха.

Шаг 4. Сделать выводы на будущее

Задайте себе вопрос: "Что я сделал такого, что попал в такую ситуацию или чего не сделал?" (ведь иногда бездействие хуже действия). Когда урок извлечен, решите, как в будущем будете избегать той ситуации, которая привела к стрессу или как решать ее.

А затем отпустите эту ситуацию.

Гармонии вам и внутреннего равновесия!

Ранее мы писали о том, как тело говорит нам о том, что запасы энергии иссякли и требуют пополнения.

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Источник: Сегодня
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