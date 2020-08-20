Как соцсети влияют на нашу самооценку: ответ психолога
Пользователи соцсетей не всегда честны друг с другом: они редко рассказывают о своей настоящей жизни
Facebook-депрессия, повышенная внушаемость, постоянное сравнивание и масса других проблем возникают у современного общества из-за чрезмерного использования технологий и социальных сетей. Дипломированный психолог Анна Литвинчук специально для Сегодня.Lifestyle рассказала, как на самом деле соцсети влияют на повседневную жизнь и самооценку людей.
Впервые взаимосвязь между депрессивными состояниями и временем, проведенным в интернете, обнаружил в 1998 году американский психолог Роберт Краут. Он назвал это парадоксом интернета: технология, которая должна была дать людям беспрецедентную свободу общения привела к изоляции ее пользователей.
Согласно данным ирландских исследователей, Facebook-депрессии (не путать с депрессией) подвержено около 25% пользователей социальных сетей. Основная причина ее возникновения — это негативный опыт общения, например, буллинг и зависть. Что же это такое?
Кибер-буллинг — агрессивные или унизительные комментарии в социальных сетях — особенно распространен в подростковых сообществах, но ему также часто подвергаются люди с определенной позицией по острым социальным и политическим вопросам.
Facebook-депрессию может спровоцировать ощущение ненужности и изоляции, которое возникает, когда посты набирают небольшое количество лайков.
Лайки — это простое выражение социального одобрения: не получая их, многие начинают переживать о том, нравятся ли они своим друзьям, понижая свою самооценку.
"Откройте вашу ленту в Facebook или Instagram и посчитайте количество заметок, которые содержат фотографии и описания роскошной жизни. Люди любят делиться приятными моментами, но зачастую это дает обратный эффект", – поясняет психолог.
Facebook и другие социальные сети помогают людям почувствовать связь с другими людьми. Около 90 процентов пользователей говорят о том, что зарегистрировались в Facebook ради поддержания контактов с давними знакомыми, а 50 процентов — что таким образом узнают новости из жизни своих друзей.
"Это особенно полезно в возрасте от двадцати до тридцати лет, поскольку происходящее в эти годы имеет далеко идущие последствия. Социальные сети помогают молодым людям двадцати с лишним лет упорядочить свою жизнь, сделать ее менее хаотичной", – рассказала Анна и пояснила, почему многие двадцатилетние втайне (а порой и открыто) ненавидят их.
По данным исследований, пользователи сети Facebook в среднем тратят больше времени на просмотр страниц других пользователей, чем на создание контента на собственных. Самые активные участники социальных сетей (чаще всего это девушки, которые размещают фотографии и видео, а также получают информацию об обновлении статуса) используют их для "социального наблюдения".
"Такие любители "социальных расследований" не столько устанавливают или поддерживают контакты с друзьями, сколько наблюдают за их жизнью", – говорит эксперт.
По ее словам, присутствие, например, в Facebook превращается в борьбу за популярность, когда получить "лайк" — это все, что имеет значение; быть лучшим — единственный достойный вариант; внешний вид наших партнеров важнее их поступков.
"Хуже всего то, что теперь нам приходится соответствовать не только своим близким друзьям и соседям, но и сотням других людей, чьи искусственные статусы постоянно напоминают нам о том, какой прекрасной должна быть жизнь. Большинство молодых людей после 20 достаточно умны, чтобы не сравнивать свою жизнь с тем, что они видят в микроблогах знаменитостей. Тем не менее они все же воспринимают изображения и посты в социальных сетях как нечто реальное", – поясняет эксперт и добавляет, что они просто не понимают, что большинство людей таким образом скрывают свои проблемы.
Психолог говорит, что подобный самообман заставляет пользователей социальных сетей постоянно сравнивать свой социальный статус с какими-то более высокими стандартами. В итоге их не настолько уж безупречная жизнь выглядит неудавшейся на фоне той замечательной жизни, которой якобы живут остальные.
"Собственно, пользователи социальных сетей не всегда честны друг с другом: они редко рассказывают о своей настоящей жизни, чаще создавая некоторый идеальный цифровой слепок самих себя", – поясняет Литвинчук.
Впрочем, важно отметить, что социальные сети – это, безусловно, способ не только "понизить" собственную значимость, но и повысить ее. Благодаря социальным сетям у каждого появилась возможность хотя бы в виртуальном мире почувствовать себя звездой. Разумеется, пользуются такой "возможностью" не все, а, как правило, молодежь или люди с незрелой идентичностью.
"Соцсети вообще призваны восполнять то, чего человеку не хватает в обычной жизни, будь то самоудовлетворение, общение или информация. Кто-то размещает посты в соцсети только для того, чтобы поделиться своими мыслями, а кому-то важна именно реакция других людей на эти мысли – комментарии и "лайки" (о тех, кто создает страницы в социальных сетях с коммерческой целью, речь не идет)", – отмечает эксперт.
Как вы прекрасно понимаете, ваш взгляд на жизнь другого человека может совершенно не соответствовать настоящей картине. Люди любят все приукрашивать.
"Прекратите заострять внимание на чужой жизни и сосредоточьтесь на своей. Подумайте о том, что сегодня вы можете сделать, чтобы стать лучше вчерашней версии себя? Изобретайте идеи, воплощайте их в жизнь и наслаждайтесь результатами. Вам вовсе не нужно "одобрение Facebook", чтобы чувствовать себя комфортно", – подытожила психолог.
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