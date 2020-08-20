Как соцсети влияют на нашу самооценку: ответ психолога

Пользователи соцсетей не всегда честны друг с другом: они редко рассказывают о своей настоящей жизни

Facebook-депрессия, повышенная внушаемость, постоянное сравнивание и масса других проблем возникают у современного общества из-за чрезмерного использования технологий и социальных сетей. Дипломированный психолог Анна Литвинчук специально для Сегодня.Lifestyle рассказала, как на самом деле соцсети влияют на повседневную жизнь и самооценку людей.

Впервые взаимосвязь между депрессивными состояниями и временем, проведенным в интернете, обнаружил в 1998 году американский психолог Роберт Краут. Он назвал это парадоксом интернета: технология, которая должна была дать людям беспрецедентную свободу общения привела к изоляции ее пользователей.

Facebook-депрессия: что это такое и основные причины возникновения

Согласно данным ирландских исследователей, Facebook-депрессии (не путать с депрессией) подвержено около 25% пользователей социальных сетей. Основная причина ее возникновения — это негативный опыт общения, например, буллинг и зависть. Что же это такое?

Кибер-буллинг — агрессивные или унизительные комментарии в социальных сетях — особенно распространен в подростковых сообществах, но ему также часто подвергаются люди с определенной позицией по острым социальным и политическим вопросам.

Facebook-депрессию может спровоцировать ощущение ненужности и изоляции, которое возникает, когда посты набирают небольшое количество лайков.

Лайки — это простое выражение социального одобрения: не получая их, многие начинают переживать о том, нравятся ли они своим друзьям, понижая свою самооценку.

"Откройте вашу ленту в Facebook или Instagram и посчитайте количество заметок, которые содержат фотографии и описания роскошной жизни. Люди любят делиться приятными моментами, но зачастую это дает обратный эффект", – поясняет психолог.

Как соцсети влияют на самооценку людей

Facebook и другие социальные сети помогают людям почувствовать связь с другими людьми. Около 90 процентов пользователей говорят о том, что зарегистрировались в Facebook ради поддержания контактов с давними знакомыми, а 50 процентов — что таким образом узнают новости из жизни своих друзей.

"Это особенно полезно в возрасте от двадцати до тридцати лет, поскольку происходящее в эти годы имеет далеко идущие последствия. Социальные сети помогают молодым людям двадцати с лишним лет упорядочить свою жизнь, сделать ее менее хаотичной", – рассказала Анна и пояснила, почему многие двадцатилетние втайне (а порой и открыто) ненавидят их.

Для многих Facebook и Instagram — не столько инструмент поиска друзей, сколько возможность отслеживать информацию о них.

По данным исследований, пользователи сети Facebook в среднем тратят больше времени на просмотр страниц других пользователей, чем на создание контента на собственных. Самые активные участники социальных сетей (чаще всего это девушки, которые размещают фотографии и видео, а также получают информацию об обновлении статуса) используют их для "социального наблюдения".

Как перестать завидовать чужим успехам Фото: stocksnap.io

"Такие любители "социальных расследований" не столько устанавливают или поддерживают контакты с друзьями, сколько наблюдают за их жизнью", – говорит эксперт.

По ее словам, присутствие, например, в Facebook превращается в борьбу за популярность, когда получить "лайк" — это все, что имеет значение; быть лучшим — единственный достойный вариант; внешний вид наших партнеров важнее их поступков.

Между участниками социальных сетей идет жесткое соперничество. В итоге социальная сеть становится еще одним местом, но не для того, чтобы жить, а для того, чтобы создавать видимость жизни.

"Хуже всего то, что теперь нам приходится соответствовать не только своим близким друзьям и соседям, но и сотням других людей, чьи искусственные статусы постоянно напоминают нам о том, какой прекрасной должна быть жизнь. Большинство молодых людей после 20 достаточно умны, чтобы не сравнивать свою жизнь с тем, что они видят в микроблогах знаменитостей. Тем не менее они все же воспринимают изображения и посты в социальных сетях как нечто реальное", – поясняет эксперт и добавляет, что они просто не понимают, что большинство людей таким образом скрывают свои проблемы.

Как соцсети влияют на нашу самооценку Фото: Unsplash

Психолог говорит, что подобный самообман заставляет пользователей социальных сетей постоянно сравнивать свой социальный статус с какими-то более высокими стандартами. В итоге их не настолько уж безупречная жизнь выглядит неудавшейся на фоне той замечательной жизни, которой якобы живут остальные.

"Собственно, пользователи социальных сетей не всегда честны друг с другом: они редко рассказывают о своей настоящей жизни, чаще создавая некоторый идеальный цифровой слепок самих себя", – поясняет Литвинчук.

Постоянное сравнение себя с другими расшатывает и занижает самооценку и заставляет пользователей соцсетей чувствовать себя "неудачниками" на фоне чужих идеальных селфи и историй успеха.

Впрочем, важно отметить, что социальные сети – это, безусловно, способ не только "понизить" собственную значимость, но и повысить ее. Благодаря социальным сетям у каждого появилась возможность хотя бы в виртуальном мире почувствовать себя звездой. Разумеется, пользуются такой "возможностью" не все, а, как правило, молодежь или люди с незрелой идентичностью.

"Соцсети вообще призваны восполнять то, чего человеку не хватает в обычной жизни, будь то самоудовлетворение, общение или информация. Кто-то размещает посты в соцсети только для того, чтобы поделиться своими мыслями, а кому-то важна именно реакция других людей на эти мысли – комментарии и "лайки" (о тех, кто создает страницы в социальных сетях с коммерческой целью, речь не идет)", – отмечает эксперт.

Как правильно использовать соцсети

Как вы прекрасно понимаете, ваш взгляд на жизнь другого человека может совершенно не соответствовать настоящей картине. Люди любят все приукрашивать.

"Прекратите заострять внимание на чужой жизни и сосредоточьтесь на своей. Подумайте о том, что сегодня вы можете сделать, чтобы стать лучше вчерашней версии себя? Изобретайте идеи, воплощайте их в жизнь и наслаждайтесь результатами. Вам вовсе не нужно "одобрение Facebook", чтобы чувствовать себя комфортно", – подытожила психолог.

Как можно избавиться от зависимости от гаджетов – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили все про обесценивание в отношениях: как его распознать и нейтрализовать.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться