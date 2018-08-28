Как сохранить баланс между работой и личной жизнью: пять простых советов

Для многих работа — не только источник дохода, но и возможность для обучения и личного развития

Уделяйте время и себе. Фото: pixabay

Работа не всегда остается на работе, и личная жизнь может от этого страдать. Если так случается, необходимо найти баланс между этими двумя важными сферами в вашей жизни.

Work.ua публикует рекомендации и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, как этого не допустить.

"Для многих работа — не только источник дохода, но и возможность для обучения и личного развития. Вместе с этим следует помнить, что когда работа и личная жизнь находятся не в равновесии — уровень стресса растет. Кроме того, люди, которые перерабатывают, склонны меньше следить за своим здоровьем, устают, недосыпают и часто едят малопитательную пищу", — считает она.

В связи с этим глава Минздрава дает несколько советов, которые помогут поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Управляйте своим временем и реально оценивайте силы

Если нет времени и ресурсов — лучше откажитесь или поручите другому рабочие задачи, с которыми не сможете справиться. Это поможет сэкономить время и качественно выполнить вашу работу. Старайтесь эффективно организовать и бытовые задачи — стирка или уборка. Часто они отнимают много времени, которое можно было бы использовать более продуктивно.

Планируйте

Записывайте все семейные события в отдельном календаре и по возможности ведите список дел, которые нужно сделать на работе и дома.

Эффективное планирование поможет лучше сфокусироваться на задачах и оставить время на семейные дела.

Без плана уровень производительности падает, к тому же вы можете легко потерять приоритеты и неправильно распределять время.

Учитесь говорить "нет"

Если вас просят выполнить дополнительное задание — внимательно подумайте. Учтите время и усилия, которые вам нужны для выполнения этой просьбы. Если чувствуете, что не справитесь — не стесняйтесь отказывать. Выполнение просьб из чувства вины или обязательства может забрать ваше личное время, которое вы могли бы потратить на вещи, имеющие больший смысл для вас.

Делайте перерывы на работе

Преимущественно люди могут поддерживать максимальный уровень концентрации не более 90 минут. После этого значительно снижается умение обрабатывать информацию. Если же вас перебивают во время работы, то будет вдвое или даже втрое больше времени, чтобы вернуться к выполнению задания. Поэтому делите рабочее время на блоки с эффективными перерывами.

Помните, что лучший перерыв — двигательная активность.

Оставляйте работу на работе

Важно отделять рабочее время от личного. Поэтому стоит создать своеобразные правила, когда работа и личная жизнь не могут пересекаться.

Также и.о. министра напоминает о том, что здоровый образ жизни важен для борьбы со стрессом и достижения баланса между работой и личной жизнью. Питайтесь полноценно, оставляйте время на сон, физическую активность и общение с семьей.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про семь эффективных способов избавиться от беспокойства по пустякам. Уделяйте всего пару минут в день на медитацию и не менее 8 часов на сон.