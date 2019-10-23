Как сохранить счастливые отношения в семье: ТОП-5 правил от Андрея Бурима

Он уверен, что любовь способна преодолеть любые трудности, стоит только не сдаваться

Андрей Бурым с семьей Фото: Евгений Воронцов

Опытные люди говорят, что создать семью – дело не хитрое, сложнее всего ее удержать и поддерживать счастливой. Для этого давно придуманы правила, вроде того, что нужно идти на компромиссы, оставлять работу на работе, стараться не только слушать, но и слышать и многое другое. Впрочем, на практике это удается далеко не всем.

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О своих принципах счастливой супружеской жизни рассказывает шоумен, продюсер, актер и звезда телеканала НЛО TV Андрей Бурым. У Андрея двое детей – старшая дочь Алика и младший сын Коля, а с женой Марией они в браке уже 10 лет. Андрей вывел свою формулу пяти правил семейного счастья:

1. Люби и обожай свою жену.

2. Если что-то не нравится, смотри пункт 1.

3. Делай так, чтобы решение, которое тебе нравится, приняла жена, и тогда "оба зайца" твои.

4. Дари подарки и цветы независимо от праздников и дат – просто так!

5. Старайся делать так, чтобы ты был семьей, а семья была тобой.

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Андрей уверен, что любовь способна преодолеть любые трудности, стоит только не сдаваться. А кроме того, добавить в совместные развлечения просмотр любимых фильмов или сериалов – например, ситкома "Швидка", в котором Андрей играет одну из главных ролей.

Андрей Бурым с женой Фото: Евгений Воронцов

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