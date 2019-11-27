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Как сохранить спокойствие в любой конфликтной ситуации: пять советов

Большинство конфликтов возникает из-за плохой коммуникации

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Как правильно реагировать на конфликты
Как правильно реагировать на конфликты
Фото: Pexels

Стресс, плохое настроение, личные неудачи могут стать причиной конфликта. Чтобы не усугубить ситуацию и не наделать глупостей, важно научиться сохранять спокойствие. Вашему вниманию пять проверенных способов, как сохранить спокойствие в любой конфликтной ситуации.

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Возьмите паузу

Часто получается, что люди молниеносно реагируют на конфликтную ситуацию, сразу начиная атаковать или защищаться. Попробуйте взять паузу и проанализировать свои эмоции и ситуацию. Наверняка вы сможете посмотреть на все с другой стороны и спокойно решить ситуацию или хотя бы отреагировать на нее.

Учитесь слушать

Большинство конфликтов возникает из-за плохой коммуникации. Под влиянием эмоций человек может не только начать говорить, то чего не нужно, но и просто не слышать своего оппонента. И здесь очень важно научиться слушать, чтобы ничего не упустить и понять что от вас хотят.

Следите за тоном своего голоса

Когда вы повышаете голос – это уже знак, чтобы задеты и ввязались в конфликт. Это как сигнал угрозы. Одним из самых простых, но эффективных способов избежать накала страстей – это вести разговор на пониженных тонах.

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Будьте настойчивы

Чтобы чувствовать себя спокойно в конфликте, важно быть настойчивым и не позволять вашему оппоненту втаптывать вас в грязь. Уверенность и настойчивость очень хорошо почувствуются и дают вам больше шансов выйти из конфликтной ситуации победителем.

Оставайтесь при своем мнении

Не каждый конфликт может быть решен быстро и просто. Поэтому важно понимать из-за чего все началось и какое у вас мнение на этот счет. Важно оставаться при своем мнении и без агрессии его доказывать. Часто бывает так, что все заканчивается, когда все оппоненты остаются при своем мнении.

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