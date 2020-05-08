Как сохранить спокойствие во время карантина: практика от Светланы Керимовой

Чтобы справиться с тревожностью, попробуйте практику для улучшения эмоционального состояния

Не секрет, что из-за пандемии коронавируса людям стало сложнее эмоционально. У многих появилось чувство тревожности и беспокойства, с которыми справиться не так уж и просто. Что делать, если от этого зависит здоровье и чем реально можно себе помочь? Мы подготовили действенную практику от владелицы международной сети Центров женского развития Woman Insight Светланы Керимовой, которая поможет вернуть эмоциональное благополучие и ощущение счастья.

Светлана Керимова Фото: пресс-служба

По словам эксперта, важно представить наилучший вариант развития ситуации и самый худший. Прокрутите их себе как фильм. Самое важное в этом осознать, что смерть – это самый худший вариант, а все остальное поправимо.

"Когда все беспокоятся, испытывают стресс, самая простая практика вернуть свою точку опоры и душевное равновесие – это представить себе лучший вариант развития ситуации и самый худший. Последний доведите до абсурда в своих мыслях, представьте самые неправдоподобные глупые ситуации. Прокрутите этот вариант как фильм. А затем представьте варианты, как будете выходить из сложившихся обстоятельств. После проговорите те волшебные слова, которые я напоминаю себе каждый день: "Пусть будет так, как лучше для меня, пусть будет так, как хочет судьба". Самое важное осознать, что смерть – это самый худший вариант, все остальное поправимо", – говорит Светлана.

Специалист также отмечает, что когда визуализируешь желаемое, этим и усиливаешь себя внутренне.

"Представьте, через 20 лет вы вспомните данную ситуацию и будете смеяться, как нервничали и переживали по мелочам. Даже из самой худшей ситуации есть выход и нужно его просто найти. Когда визуализируешь желаемое, этим и усиливаешь себя", – подытожила Светлана Керимова.

Полное интервью со Светланой Керимовой о том, какую пользу можно извлечь во время вынужденной самоизоляции, как сложное детство помогает достичь своих целей и как не бояться конкурентов – читайте по ссылке.

Напомним, ранее мы рассказывали, как перестать беспокоиться за своих детей и начать их любить.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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