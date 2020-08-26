Как сохранять стойкость и позитивный настрой в трудные периоды жизни

Психолог дала эффективные советы, как сохранить и развить в себе стойкость

В жизни каждого человека случаются мелкие неприятности, бывают трудности при достижении цели или проблемы в отношениях. Иногда они приходят внезапно все и сразу или "навещают" нас по очереди. Психологи давно задаются вопросом: что отличает людей, которые могут преодолевать все трудности и становиться от этого еще лучше. Ключ к разгадке знает психолог по транзактному анализу Татьяна Ловчинская, которая специально для Сегодня.Lifestyle рассказала про "resilience".

Что такое "resilience" и почему это так важно

Термин "resilience" или стойкость в мировой психологии активно используется с 70-х годов прошлого века и означает такую черту личности, как твердость характера, которая помогает приспосабливаться, справляться и "отскакивать назад" при встрече с травмой, стрессом или критической ситуацией.

Для наглядности представьте себе мяч, который бросают на землю. Ударяясь о нее, мяч деформируется, но затем возвращается к предыдущей форме, отскакивая от земли. Так и человек, сталкиваясь с трудностями, преодолевает их и сохраняет себя.

Как сохранять стойкость в трудные периоды жизни Фото: Pixabay

К сожалению, наша стойкость может быть подорвана или повреждена жизненными обстоятельствами и опытом. Хорошая новость, однако, заключается в том, что ее также можно восстановить или развить в себе.

Как сохранить и развить в себе стойкость

Основными факторами, которые помогают развивать и поддерживать стойкость являются:

здоровый образ жизни – правильное питание, достаточный сон и оптимальные физические нагрузки;

хорошая забота о себе – это, например, такие активности как: отдых, распознавание и принятие своих эмоций, медитация, "сочувствие" к себе, присутствие в моменте;

хорошие социальные связи – иметь положительные, взаимно поддерживающие и полноценные отношения;

самоэффективность – ощущение, что мы можем решить проблемы, и знания, как это сделать, а также готовность попросить о помощи, когда нам это нужно;

положительный стиль мышления;

надежда – даже если мы не можем исправить некоторые вещи сейчас, стоит всегда верить, что они все равно изменятся к лучшему.

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Как наши мысли влияют на стойкость

То, как и что мы думаем, влияет на то, что мы замечаем в первую очередь, как интерпретируем события, как относимся к разным ситуациям в целом.

Ниже приведен список фраз, которые подрывают стойкость:

Это не должно происходить ("Сопротивление реальности").

Это совсем плохо. Ничего хорошего из этого не выйдет ("Негативный фильтр").

Это конец света ("Катастрофизация").

Я просто знаю, что будущее будет мрачным ("Гадание").

Я не могу думать об этом ("Уклонение").

В то же время есть мысли, что наоборот повышают стойкость:

Мне не нравится, что это происходит, но это происходит. Что я могу с этим сделать?

Да, есть плохие вещи. Но какие хорошие или менее плохие аспекты этой ситуации?

Это пройдет или я адаптируюсь и найду решение.

Я не знаю, что будет в будущем. Что я могу сделать сейчас?

Если это произойдет, что я/мы сделали б? Как я/мы справимся с этим?

Три компонента жизнестойкости – концепция психолога Сальваторе Мадди

Сальваторе Мадди со своими коллегами в середине 70-х годов прошлого века провел одно любопытное исследование. Он проанализировал выборку с 450 менеджеров компании, которая проходила период трансформаций, по различным медицинским и психологическим параметрам. Мадди обнаружил, что две трети испытуемых в ситуации резких перемен, как и ожидалось, были подвержены стрессу, который вел к проблемам со здоровьем, ухудшению работоспособности и проблемам в отношениях с окружающими. Однако, треть испытуемых, напротив, преуспевали в такой неопределенной стрессовой ситуации.

В результате данного исследования было выделено три установки, которые способствовали успеху:

Вовлеченность – означает включенность человека в события своей жизни, а также получение удовольствия от своей деятельности; Контроль – противоположность беспомощности; человек ищет способы и пути изменить ситуацию, пускай даже успех не гарантирован, борьба позволяет повлиять на результат; Принятие риска – убежденность человека, что все, что с ним случается, способствует его развитию за счет приобретенного опыта; принимая на себя риск, человек активно развивается, получает опыт и использует его в дальнейшем.

Также психологом был разработан "Тест жизнестойкости Мадди", с помощью которого, можно определить свой уровень развития этой характеристики.

Как сохранять стойкость в трудные периоды жизни Фото: stocksnap.io

Вдохновляющие примеры, которые стоит знать каждому: книги

Виктор Франкл "Сказать жизни: "Да!": психолог в концлагере"

Эта книга заслуживает особого внимания, поскольку была написана человеком, который прошел концлагеря Освенцим и Дахау, выжил, преодолел все трудности и при этом сохранил свою личность. Но поскольку Виктор Франкл был психологом и психиатром, его автобиографический рассказ чередуется с тонким психологическим анализом всего происходящего. Поистине великая личность и поистине ценная книга.

Джон Свекла и Митч Коген "Как стать миллиардером. Как самые большие в мире производители создают грандиозную ценность"

Помимо того, что эта книга описывает пять критически важных навыков мышления, которые характерны для успешных людей, так и основывается она на проведенных многочисленных интервью с такими людьми. Из этой книги можно узнать о взлетах и падениях на пути к своей цели, способах преодоления препятствий, а также получить колоссальную дозу вдохновения.

Одри Хепберн "Жизнь, рассказанная ею самой. Признания в любви"

Также хочу вспомнить об этой книге – автобиография известной актрисы, модели, матери, представителя ЮНИСЕФ. Ее путь был со своими взлетами и падениями, возможно не самыми трагическими, но от этого не менее болезненными. Но при этом Одри Хепберн всегда оставалась позитивной и излучающей любовь. В чем ее секрет? Возможно, вы сможете узнать это после прочтения книги.

"Подводя итоги, хочется акцентировать внимание на том, что все мы рождаемся с такой чертой личности как стойкость. Это наша жизненная сила, которую можно в себе развивать: учиться, меняться и адаптироваться в ответ на сложные ситуации и при этом становиться еще лучше", – подытожила психолог.

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