Как современной женщине достичь эмоционального баланса: четыре совета психолога

Женщина развивается и наполняется более органично, если находится в зоне безопасности и комфорта

Вопрос об эмоциональном балансе женщины никогда не был так актуален, как последние 20-30 лет. Когда современные женщины приобрели право на гендерное равенство – к существующим природным обязанностям по рождению, уходу и воспитанию детей прибавилось еще много совершенно других занятий, которые необходимо совмещать.

И многие, кстати, с этим успешно справляются. Но значит ли это, что женщины всегда эмоционально азартны? Значит ли, что общество не попрекает их в провалах при любой возможности? Значит ли, что раз уж женщины добрались до таких мест, в которые вход им был воспрещен, то теперь к ним все благосклонны и снисходительны?

На все эти вопросы отвечает психолог, транзактный аналитик и психотерапевт Марина Журбенко и рассказывает, как современной женщине достичь эмоционального баланса.

"Безусловно, при таких обстоятельствах, очень сложно сохранять внутренний эмоциональный баланс. С каждым днем требования повышаются и становится гораздо сложнее сохранить в себе ресурс для любви, смирения, равновесия и спокойствия, и, уж тем более, дарить его кому-то", – говорит эксперт.

По ее словам, в большинстве случаев, рассматривая природу женщины, можно заметить один интересный факт: женщина развивается и наполняется более органично, если находится в зоне безопасности и комфорта.

Как женщине достичь эмоционального баланса Фото: stocksnap.io

"Здесь я акцентирую внимание именно на слове "органично", потому что все, что происходит с женщиной в экстремальных условиях, блокирует ее женскую энергию, которая дана ей с рождения. Именно поэтому девочкам с пеленок необходимо знать, что они любимые, красивые и желанные", – поясняет Марина.

Но как быть, когда эмоциональный баланс нужно восполнить независимо от детских травм и жизненных обстоятельств. Психолог назвала четыре качества, которые особенно помогают женщине обрести внутреннюю гармонию с собой и окружающими.

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1. Спокойствие

Оно является корнем, на котором держится весь ствол. Очень большое внимание стоит уделить именно ему, и если вы уже испугались, что на это должно уходить много времени, то напрасно. Всего лишь 30 минут в день, визуализируя или делая то, что приносит вам совершенное удовольствие способно успокоить все бури в стакане.

2. Мягкость и целеустремленность

Эти два качества хорошо рассматривать вместе, поскольку многим они кажутся взаимоисключающими. И правда, как можно быть мягким и целеустремленным одновременно? Однако, посмотрите глубже: когда женская целеустремленность терпимая, деликатная, легкая, то есть мягкая, то она способна достичь намного большего, чем мы можем себе вообразить. А также, женщине важно отслеживать приоритетность поставленных целей, для того, чтобы не распыляться не мелочи.

3. Концентрация и приоритетность

Эти навыки помогают не растрачивать впустую свою энергию. Если вы пришли домой уставшая, а дома беспорядок – оставьте его в покое и себя тоже. Если броситься его немедленно устранять – можно взрастить в себе чувство недовольства и агрессии, а это прямые соперники в развитии эмоционального баланса.

Как научиться не нервничать Фото: Pexels

Концентрируйтесь на приятных ощущениях, желаниях, мечтах и тогда никакой бардак не сможет вывести вас из себя. Вспомните, чем приятным вы могли бы сейчас заняться, чтобы отвлечь свой взгляд от раздражающих факторов.

4. Внутренняя уверенность

Это не то, что мы демонстрируем в кабинете у начальника, когда он кричит. Это то, что мы ощущаем в самые интимные и важные моменты своей жизни.

Уверенность в том, что мы имеем право испытывать любые эмоции, что можем не общаться с теми, кто нам не нравится, что не смотря на напряженность ситуации – мы в праве отодвинуть принятие решения. Уверенность в выбранных жизненных принципах и собственной философии.

Внутренне уверенная женщина всегда берет ответственность за случившееся и полностью принимает все происходящее в собственной жизни.

"По моим наблюдениям, современной женщине довольно сложно принимать похвалу и комплименты. Она всячески обесценивает свои достижения фразами "мне просто повезло", "мне помогли", "ну что вы, это не моя заслуга" и так далее. А ведь уметь безусловно принимать похвалу – самый быстрый способ восполнить внутреннее ощущение важности. Женщине очень важно непрерывно искать источники пополнения своего эмоционального резерва. Именно он способен ее двигать туда, где ей хорошо. Разрешите себе пользоваться теми благами, которые предлагает вам этот мир, учитесь принимать их безусловно и они приумножаться", – подытожила Марина Журбенко.

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