Как создать успешный блог: пять правил хорошей площадки

Находить идеи можно везде, в закате на балконе и в вас самих

Пока мы все стали заложниками собственных квартир и домов, появилось достаточно времени на то, что всегда хотелось, но откладывалось в дальний ящик. Уделите это время своим старым мечтам и желаниям. Для тех, кто всегда мечтал завести и развивать свой блог, педагог по блогингу Talant School Натальи Могилевской Яна Калагастова подобрала ТОП-5 советов и ошибок начинающих блогеров.

1. Хотите начать – начинайте!

На этом простом совете можно написать целую книгу о мотивации и как поднять "попу с дивана". Регистрируйтесь на площадке, которая вам интересна, когда определитесь с типом блога (Instagram, Facebook, Youtube, Wattpad – для писателей, TikTok, или других).

Четко просмотрите, правильно ли оформлен ваш профиль (отражает ли название (имя) суть вашего блога, хорошо ли видно изображение на аватаре, соответствует ли описание контенту).

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2. Три правила крутого контента для блога

Правильно подобранная целевая аудитория

Всегда помните для кого вы делаете материал, кто ваш потенциальный читатель. Ведь в разных сферах разные материалы, и то, что подойдет для путешественника, не подойдет для мастера маникюра.

Качественный и живой контент

В ленте уже устали от фотографий со стоков и перефотошопленных "глянцевых" лиц. Сейчас преобладает тренд на естественность. Понятно, что прыщика Валеру, который тоже очень хотел с вами на красивое селфи, лучше убрать в редакторе. Но перебарщивать с этим не нужно.

Основные правила создания блога Фото: stocksnap.io

И обязательно следите за качеством фото/видео, которые вы выкладываете. Перед тем, как сделать фото, обязательно возьмите в привычку протереть камеру телефона мягкой тканью (никаких влажных салфеток или пальца).

Зум на фотографии использовать можно, но до той степени, пока не страдает качество снимка.

Актуальность материала

Статичным материалам уже не отдают такого предпочтения, как 3-4 года назад, людям заходят больше живенькие видео, стоп-моушен и анимации. Ну, и если вы делаете разговорные видео, не поленитесь добавить субтитры к ним, так как многие сейчас смотрят видео параллельно другим делам и людям не всегда удобно включить звук.

3. Обязательно записывайте все идеи, которые приходят вам в голову

Это могут быть заметки, диктофон или же блокнот с ручкой. Поверьте, это очень полезная привычка. Даже если какой-то материал в последствии так и не станет готовым постом или публикацией, вы натренируете написание текстов, что само по себе является полезным навыком.

Если идей, о чем делать новый пост нет – сядьте, расслабьтесь, выпейте чашку кофе или включите любимый фильм. Идея обязательно придет сама собой, главное, не насиловать мозг.

4. Будьте искренними, но в меру

Не стоит копировать кого-то или врать своей аудитории. Даже если вам очень хочется сделать также "как у того крутого блогера", лучше вдохновитесь его постом и придумайте свой вариант.

Про врать – тут, я думаю, итак понятно, что люди любят открытых и настоящих. Время восхищения и интереса "заглянуть за кулису" не пройдет никогда, даже при техническом гиперпрогрессе.

Но, не забывайте об элементарных правилах медиабезопасности – никогда не делитесь личными данными или какой-либо личной информацией, которая может вас каким-либо образом скомпрометировать. Например, показ адреса проживания лучше оставить в рамках района, а не улицы с номером дома.

5. Вдохновляйтесь

Обязательно изучайте деятельность конкурентов, смотрите какие материалы у них получают большие охваты, не забывайте об актуальных темах "дня", на которые людям уж очень хочется "поговорить".

Ну и конечно, ищите вдохновение на разных источниках – от классиков и мировых знаменитостей, до красивых вижуалов, найденных на просторах Pinterest’а.

Вдохновляйтесь красивіми фотографиями Фото: Unsplash

"Находить идеи можно везде, в закате на балконе, в запахе цветущих деревьев на улице, в семейных вечерних посиделках и в вас самих. Ведь каждый человек – это огромная вселенная", – подытожила Яна.

Тем временем мы назвали три шага, чтобы улучшить эмоциональный интеллект.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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