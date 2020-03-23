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Как справиться с тревогой во время эпидемии коронавируса: полезные советы психолога

Ольга Мирошникова дала специальное упражнение

Анна Ковпак
Сегодня, 13:36

Пока в Украине объявлен общенациональный карантин и Минздрав призывает сидеть дома во избежание распространения коронавируса, состояние тревоги не оставляет многих людей ни на минуту. Их пугает именно неопределенность, связанная с коронавирусной инфекцией. Это касается влияния на здоровье и жизнь, экономические последствия и решения сегодняшних бытовых вопросов, рассказала психолог Ольга Мирошникова.

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Но есть вещи, которые можно делать уже сейчас для того, чтобы справиться со своими тревогами и страхами.

Психолог назвала девять способов справиться с тревогой во время эпидемии.

1. Придерживаться только надежных источников информации

Таким источником является Министерство здравоохранения Украины или ВООЗ. Поскольку в интернете появляется очень много разнообразной информации, которая не соответствует действительности и пугает.

2. Ограничить частоту проверки обновлений

Постоянный мониторинг новостных лент и социальных сетей может быстро превратиться в навязчивый и контрпродуктивный, способствующий росту беспокойства, а не ослаблению его.

Главное – правильный настрой
Главное – правильный настрой
Фото: stocksnap.io

3. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь

Сделайте все возможное, чтобы проверить информацию, прежде чем передавать ее далее.

4. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать

К сожалению, во время пандемии многие вещи мы не можем контролировать, все происходит без нашего желания. И это чаще всего приводит к истощению, тревоге и подавленности.

Поэтому стоит сконцентрироваться на тех вещах, которые вы можете контролировать:

  • часто мойте руки (не менее 20 секунд) с мылом и водой или дезинфицирующим средством для рук, которое содержит не менее 60% алкоголя
  • избегайте прикосновений к лицу (особенно к глазам, носу и рту)
  • оставайтесь дома как можно дольше, даже если вы не чувствуете себя больным
  • избегайте толп и скоплений 10 и более человек
  • избегайте несущественных покупок и путешествий

5. Составляйте планы на день

Создайте график дел, которые вы можете сделать сегодня и придерживайтесь его. Сосредоточьтесь на конкретных вещах, которые вы можете решить или изменить, а не на обстоятельствах, которые вы не можете контролировать.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

6. Если вы чувствуете, что начинаете паниковать – делайте упражнение

Обратите внимание на свое дыхание и свое тело. Сосредоточьте все свое внимание на "здесь и сейчас": обратите внимание на предметы, звуки и запахи вокруг себя и то, что вы чувствуете в своем теле. Продолжайте медленно вдыхать и выдыхать, мягко возвращая свой разум к своему телу и дышать – пока вы не почувствуете себя более спокойным.

7. Оставайтесь на связи – даже когда физически изолированы

Люди – это социальные существа. Изоляция и одиночество могут усугубить беспокойство, вызвать депрессию и негативно влиять на наше физическое самочувствие. Продолжайте общаться в социальных сетях, видеочатах, звоните по телефону друзьям и родственникам. Важно отдохнуть от стрессовых мыслей о пандемии, и просто наслаждаться обществом друг друга.

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8. Занимайтесь собой

Придерживайтесь привычного режима дня, высыпайтесь, найдите время для занятий, которые вам нравятся, практикуйте физические упражнения, занимайтесь саморазвитием.

9. Помогите тем, кто в этом нуждается, придерживаясь правил безопасности

Большая часть страданий, сопровождающих эту пандемию, проистекает из чувства бессилия. Выполнение добрых и полезных действий для других может помочь вам восстановить чувство контроля над своей жизнью, а также добавить смысл и цель.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Тем временем экстрасенс и астролог рассказали, когда Украина справится с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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