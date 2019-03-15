Как справиться с весенней депрессией

Сознание нуждается в таком же периодическом очищении, как и тело

Как справиться с весенней депрессией Фото: Pixabay

Погода меняется, зимние холода заканчиваются. Но именно в это время многие люди чувствуют упадок сил, усталость, постоянную сонливость. Не хватает витаминов после зимы, увеличивается количество простудных заболеваний, ничего не радует.

Можно, кончено, начать как минимум принимать витаминные комплексы и есть свежие первые овощи и фрукты. Заняться спортом, следить за режимом дня. Но не всегда и не всем такие элементарные меры помогут победить весеннюю депрессию.

Как еще с этим справляться? Вот некоторые советы от The Health Magazine

1. Выйти из дома, транспорта и машин на улицу и ходить пешком.

В буквальном смысле слова. Организму сейчас очень необходим солнечный свет, которого так не хватало зимой, и свежий воздух. Кроме того, 10 тысяч шагов для здоровья в день никто не отменял. Можно ходить пешком на работу или как минимум до ближайшей станции метро или выходить на длительные прогулки по выходным – каждый решает сам. Кстати, владельцы собак - как оказалось – меньше страдают от депрессий именно потому ,что им приходится ежедневно в любую погоду гулять с питомцем.

2. Есть больше белковой пищи.

Деббора Холлон, специалист по питанию и врач из Массачусетса, советует ежедневно съедать минимум по одному яйцу и порции йогурта и жирного творога. Аминокислоты, содержащиеся в этих продуктах, стимулируют мозговую деятельность и повышают настроение. А доктор Иман Хаким из Университета Аризоны советует пить как можно больше чая. Причем белого чая, потому что в нем мало кофеина, но он отлично утоляет жажду и способствует сохранению энергии. Ну и конечно, признанные источники "гормонов радости" – шоколад, какао, мороженое, бананы и т.д. – тоже хорошо бы увеличить в рационе.

3. Изменить привычки.

Психологи утверждают: нужно периодически "встряхивать" свою жизнь и выходить из зоны комфорта. Чтобы она была похожа не на болотце, а на горную чистую речку. Необязательно вносить кардинальные перемены в жизнь. Достаточно начать что-то делать по-новому или по-другому. Из безобидного: сменить плей-лист в телефоне, который вы слушаете ежедневно, слегка изменить привычный ежедневный маршрут, съесть экзотический фрукт, попробовать что-то новое. Например, записаться на кизомбу или начать изучать новый язык, расширить круг общения. Главное – чтобы это было в удовольствие, иначе вы не восстановите силы, а только исчерпаете.

А еще специалисты советуют хотя бы раз в неделю выключать гаджеты и Интернет и практиковать "информационную диету". Сознание нуждается в таком же периодическом очищении, как и тело. Отлично работают также медитация и позитивное мышление.

Напомним, ранее мы писали о том, как справиться с бессонницей.

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