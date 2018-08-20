Как справляться с мальчиком-подростком: 20 советов от консультанта по воспитанию

Согласно статистике, ваши шансы умереть повышаются на 400%, если вы мальчик-подросток, особенно если живете за городом

Любите своих детей. Фото: pixabay

Подростковый период – важный этап в жизни не только самих детей, но и их родителей. И далеко не всегда взрослые могут адекватно реагировать на поведение и действия своего тинейджера.

Мэгги Дент, педагог и консультант по воспитанию, специализирующаяся на подростках, отвечает на вопросы родителей о том, что им делать с "ленивыми, безынициативными и не следящими за собой" мальчиками-тинейджерами, передает WoMo.ua.

На что чаще всего жалуются родители парней в подростковом возрасте? Он ничего не помнит (забывает то рюкзак, то телефон, то теряет их непонятно где). Он неорганизованный ("я думал, что контрольная завтра"). Бубнит односложные ответы. Постоянно хочет есть. Использует любую возможность увернутся от работы по дому. Ходит в одном и том же, не заботясь о том, что одежду надо периодически стирать. Жалуются, в основном, мамы, которые недоумевают, что же случилось с их чудесными мальчиками, не заменили ли их инопланетяне на этих угрюмых и неповоротливых существ?

Многие родители спрашивают: "Что мы сделали не так? Что можно предпринять? Ведь если ничего не делать, ребенок провалит экзамены в школе и загубит свою жизнь!" Если бы мы помнили, что подростковый возраст — это время трансформации ребенка в ответственного взрослого, который может самостоятельно принимать решения, то мы бы понимали, что в этот период ошибки и "каша в голове" — нормальное явление.

Зачем напрягаться?

Мальчикам нравится соревнование, но еще больше им нравится побеждать, то есть достигать того результата, который держит их самооценку на высоком уровне. Но если возможности достичь такого высокого уровня нет, то некоторые мальчики предпочитают вообще ничего не делать, чтобы не быть вторым. Многие мальчики в школе держатся на плаву: не напрягаясь и едва стараясь, чтобы не пойти ко дну. Тем более, что некоторые "двоечники" имеют такую харизму, что не учиться -быстро становится крутой тенденцией для остальных парней в классе.

По результатам некоторых исследований оказывается, что мальчики и мужчины предпочитают фокусироваться на одной задаче/проблеме, а не быть мультизадачными. И вот, в подростковом возрасте случается все одновременно: тело меняется, гормоны зашкаливают, проявляется сексуальность, а тут еще и эта школа. В общем, вашему сыну действительно трудно все это помнить: где рюкзак, когда контрольная, ведь мозг перестраивается, поэтому молоко в холодильнике он не видит, а где носки — не помнит. Особенно, если и в детстве он был забывчивым растеряшей. Только теперь он себя чувствует бесполезным и глупым. Ваша задача помнить, что он не ведет так себя назло, что это результат перестройки мозговых структур, а угрюмая апатия — только маска, за которой подросток пытается спрятать свою растерянность перед хаосом его меняющейся жизни.

Маски подростков

Масок может быть много: от умника до клоуна, от хулигана до модника или тихони с длинной челкой во все лицо. Маска особенно им нужна в школе, которая для мальчиков, как зона боевых действий: миллион правил, постоянное давление, строгие учителя, сложные предметы и задания, с которыми им, по их мнению, не справиться на "отлично". Именно поэтому возникает чувство тревоги. А тревожность — это уязвимость, с которой подростку не справиться в одиночку, поэтому безопаснее надеть маску. В то же время, в тело прибывает тестостерон, желание получить больше допамина, гормона радости — повеселиться, сделать что-то рисковое, посмотреть на что-нибудь жуткое, поиграть в любимые игры, компьютерные и спортивные. Скука, угроза со стороны власть предержащих взрослых, нехватка физической активности и необходимость делать то, что они считают неважным, — это "убийцы" мыслительных процессов.

Плохие решения

Статистика утверждает, что ваши шансы умереть повышаются на 400%, если вы мальчик-подросток, особенно если живете за городом. Например, сразу четверо хороших мальчиков могут в одно мгновение погибнуть в автокатастрофе, потому что перед этим они приняли плохое решение. Неправильные решения связаны с тем, что миелин, белое вещество мозга, растет неравномерно в подростковом возрасте. Поэтому мальчики могут повторять одни и те же ошибки много раз. Нужно много миелина для того, чтобы находить мотивацию, планировать, извлекать уроки из ситуаций, откладывать удовольствие, управлять импульсивностью, — все это задания той части мозга, которая достигает зрелости годам к 25.

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Кроме того, я сделала наблюдение о том, что мальчики-подростки действительно плохо контролируют свои порывы. Тяга к телесному контакту приводит к тому, что они постоянно толкаются, дерутся, возятся друг с другом, при этом им смешны наказания или даже то, что другому неприятно или больно. Как тут не поддаться фрустрации?

Неандертальский стиль общения поддерживается не только физиологией, но и непреодолимым желанием быть стаей, кланом в классе. Если крикнуть: "А кто это тут напукал?!" — все друзья захохочут и это будет великий момент единодушной эмоции. И это много значит для мальчика, превращающегося в мужчину, я имею в виду то, что все твои друзья испытывают веселье вместе с тобой. Я принадлежу к группе, я важен. Смех при этом еще и нейтрализует агрессию на химическом уровне.

Хорошие решения

К сожалению, многих мальчиков жестко наказывают, если они что-то нечаянно ломают или делают больно ровеснику. Когда намерение — повеселиться, а их не поняли, то внутри растет иррациональный гнев, который они выплескивают со временем, в спорте или дома. Эмоционально 14-15-летние парни очень уязвимы и пытаются спрятать это так, что мамы переходят от фрустрации к отчаянию. Однажды я говорила с подростком, который чуть не убил себя: он провали экзамен и мама стала настолько эмоционально холодна в наказание, что он подумал, что она никогда не будет больше его любить и не хотел жить без ее любви.

Холодность — это женский способ показать недовольство, но мальчики и мужчины не воспринимают это как реакцию, они воспринимают это, как полное обнуление близости.

Другого мальчика достали с того света, потому что мама настаивала на том, чтобы он делал упор на математику, а он обожал музыку и искусство. Мама сказала, что с таким выбором он никогда не станет успешным. И тогда он решил, что лучше умереть, чем разочаровать маму. К счастью, этой семье удалось помочь.

Наши 14-летние мальчики могут дурно пахнуть, не иметь мотивации, лениться и нервно реагировать, и в то же время быть напуганными, грустными, эмоционально уязвимыми, желающими исправиться. Отношения безусловной любви и принятия с мамой могут играть решающую роль. Поэтому вот мои советы родителям:

успокойтесь, расслабьтесь и знайте, что это только период, все пройдет. Говорите сыну, что память его обязательно улучшится. Говорите меньше слов, напоминая ему о чем-то. Попробуйте вместо них записки или смс. Готовьте достаточно вкусной и питательной еды, которая будет радовать его и поддерживать его здоровым. Будьте в курсе того, что происходит в школе. Пусть и провалит пару экзаменов — так он будет знать, что чувствуешь при неудаче. Помогите ему быть хорошим другом, потому что хорошие друзья — это важно! Напоминайте сыну, что у каждого решения есть последствия. Помните, что мозг его в процессе перестройки и это не его вина. Защитите вашего сына от людей, которые имеют привычку к шеймингу. Помните, что ребенок эмоционально уязвим, несмотря на маску. Будьте гостеприимным маяком для друзей вашего сына и попросите их родителей быть такими же по отношению к вашему ребенку. Любите его, даже когда он ошибся. Поддержите его, если он ошибся. Окружите сына хорошими мужчинами в качестве наставников. Знайте, что иногда мальчикам нужно много времени, чтобы стать мужчинами. Для многих мальчиков перемены — сложное испытание, а сейчас у них перемены во всем. Пишите ему "послания от матери" (особенно после его ошибки), чтобы напомнить ему, что он — хороший человек и что вы верите, что он станет хорошим мужчиной. Помогите ему найти вдохновение за пределами его комнаты. Держите под рукой список необходимых жизненных навыков и продолжайте работать над ними.

К счастью, 14 лет мальчикам бывает лишь раз, потом они взрослеют и им легче управлять мыслями, гормонами и телами. И если вам удастся поддержать их с добротой и пониманием в их 14, то они будут любить вас всегда.

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