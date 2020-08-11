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Как стать хорошей матерью: лайфхак психолога

Сегодня, 13:34

Женщинам важно научиться тратить хотя бы пять минут в день только на себя

Чтобы стать хорошей матерью для своего ребенка достаточно лишь принятие того, что вы уже такая. Не пытайтесь приуменьшать своей значимости, загонять в какие-то рамки и пытаться вылезти из кожи вон, чтобы кому-то что-то доказать. Об этом говорит психолог Марина Романенко. На своей странице в Instagram она поделилась простым лайфхаком, как стать хорошей матерью для своих детей.⠀

"Я плохая мать. Не сделала с ребенком упражнения — плохая. Ребенок ест под гаджеты — плохая. Убрала, кушать приготовила, постирала, погладила, но с детьми занималась мало и много ворчала — плохая мать. Детям 15 раз сказала убрать в комнате. Пока я рядом — что-то делают, только отошла — каждый своим занимается. И тут меня накрывает. Раздражаюсь, даю волю гневу, ругаю детей, потом ругаю себя, что я плохая мать. Чувствую раздражение, неприязнь, досаду, видя, как моя дочь горбится. Значит, я плохая мать. Не смогла убедить, объяснить, мотивировать ходить в бассейн, на ЛФК, носить корсет", – поделилась историей из своей практики психолог.

Как стать хорошей матерью
Как стать хорошей матерью
Фото: pexels

По словам Марины, такое чувство бессилия в материнстве знакомо многим женщинам, но от него необходимо избавиться.

"Мамы, перестаньте себя корить, винить и посыпать голову пеплом. Вы лучшие родители у ваших детей! Вы самые лучшие мамы на свете! И это, как мантру, нужно говорить себе каждый день, а некоторым – много раз в день", – говорит психолог.

Если наступает бессилие, психолог рекомендует следующее: улыбнитесь, выдохните и отдохните. Найдите пять минут для себя, получите удовольствие от жизни и в эти пять минут – вы никому не должны принадлежать, только себе.

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"Мир не рухнет, дети переживут, муж подождет – уделите себе время и восполните ресурс", – советует психолог и рассказывает, как можно это сделать: "Закройтесь в ванной с чашкой кофе, ароматной пенкой для ванны и ощущением, что сейчас вы должны только себе".

А вот уже после этого, из состояния ресурса подумайте о своих детях, советует психолог. Ведь они лучшие в мире дети и они ваши. И помните, что любую ситуацию можно исправить, но сделать это возможно только тогда, когда вы сами находитесь в ресурсе.

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Источник: Сегодня
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