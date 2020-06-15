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Как стать лучше: ТОП-15 простых действий на каждый день

Сегодня, 17:03

Задайте свой темп, не обращая внимания на других людей и их мнение

В эру социальных сетей, где многие выставляют напоказ свою жизнь, приукрашая ее, тогда как другие в это верят и начинают сравнивать со своей жизнью. Такой подход крайне негативно влияет на психику, а психологи и коучи рекомендуют сравнивать не себя с кем-то, а с собой в прошлом. Только так можно стать лучше, никому ничего не доказывая, а двигаться в своем направлении.

Как стать лучше – простые способы
Как стать лучше – простые способы
Фото: stocksnap.io

Вашему вниманию ТОП-15 простых, но эффективных действий на каждый день, чтобы стать лучше.

1. Минимизируйте просмотр телевизора или откажитесь от него вовсе.

2. Задайте свой темп, не обращая внимания на других людей и их мнение.

3. Как только в вашу голову приходит идея – записывайте ее срочно в блокнот.

4. Если вы опаздываете – обязательно найдите способ, чтобы предупредить об этом.

5. Не смейтесь над чужими мечтами, планами и желаниями.

6. Забудьте людей, которые вас предали – они не поменяются и снова причинят вам боль.

7. Проводите больше времени со своими родителями.

8. Будьте вежливыми – это не сложно и от этого будет приятно не только окружающим, но и вам.

9. Научитесь признавать свои ошибки.

10. Перестаньте все время жаловаться – никого не интересуют чужие проблемы, а вы при этом еще и можете прослыть нытиком.

11. Не сплетничайте.

12. При любых обстоятельствах в даже в тяжелые времена всегда помните, что все пройдет.

13. Старайтесь не задевать человека за живое и не переходить на личности даже во время больших и серьезны ссор.

14. Старайтесь быть честными. Во-первых, вранье всегда становиться известным, а во-вторых, тогда вы сами не будете ничего придумывать каждый раз и запоминать, что говорили во время прошлого разговора.

15. Начинайте свой день с самых трудных и тяжелых для вас дел, тогда во второй половине все остальные задачи будут выполняться легче.

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Источник: Сегодня
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