Как стать мастером в любом деле максимально быстро: советы для тех, кто саморазвивается

Успешный предприниматель рассказал, как важно научиться учиться

Работайте над собой. Фото: pixabay

О том, что сейчас важно заниматься саморазвитием, говорить не стоит, ведь это и без слов понятно. Вот только далеко не всегда получается найти время, силы и финансы, чтобы заняться самосовершенствованием.

Work.ua публикует действенные советы Джеймса Альтушера — успешного предпринимателя, гроссмейстера и писателя, который основал более 20 компаний, некоторые из них потерпели неудачу, другие были проданы и принесли баснословные доходы. При этом Джеймс признается, что ненавидел учиться.

"Я хотел понять, как торговать акциями, и потерял свой дом. Я хотел научиться лучше играть в шахматы, и на одном из первых турниров сбросил все фигуры на пол и заплакал. Я хотел научиться играть в покер и потерял около $ 20 000 за первые десять игр. Я хотел узнать, как открыть свой бизнес. Хотел больше узнать об инвестировании. Научиться программировать, создавать телешоу, писать книги, разговаривать с большой аудиторией, делать юмористические стендапы. Когда я был ребенком, то хотел научиться танцевать брейк-данс. Узнать, как целоваться с девушкой. Хотел снова и снова. Каждый раз, когда заканчивал плакать. А потом я научился учиться", – говорит Джеймс.

Забудьте о правиле 10 000 часов

Это, разработанное Андерсом Эриксону, правило стало популярным благодаря Малкольму Гладуэллу. Оно годами придавало мне уныния, заставляя думать, что мне нужно 10 000 часов, чтобы достичь в чем-то успеха. Ведь оно гласит, что именно столько часов "преднамеренной практики" необходимо для овладения любым навыком на уровне мастера.

Я и сейчас подавлен. Мне 50. Иногда мне кажется, что для меня уже слишком поздно. Мне нравится учиться, только если я могу быть одним из лучших. Если я смогу раскрыть весь свой потенциал. Я умру после еще 10000 часов обучения.

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Но теперь убежден, что 10000 часов можно избежать.

Найдите наставников

Наставник может быть реальным (кто-то, кто хочет помочь вам проанализировать ваши ошибки) или виртуальным (книги). Хороши оба варианта. Стремитесь прочитать в год 100 книг о том, что вас интересует, и просмотреть 100 видео об этом.

У нас есть зеркальные нейроны, которые учатся, когда мы наблюдаем за наставниками или читаем. Например, когда я хотел улучшить свое умение выступать перед публикой, то смотрел видео с выступлениями лучших ораторов, когда я участвовал в шахматных турнирах, то пытался повторить игры чемпионов мира, чтобы лучше понять ход их мыслей.

И после каждого проигрыша я разбирал игру с гроссмейстером, которого нанял чтобы потренироваться. Он создавал такие же позиции, в которых я проигрывал, и мы проводили матч за матчем, пока я не овладел нюансами.

Когда я хотел научиться инвестированию, то прочитал все книги на эту тему, которые смог найти, и поговорил с сотней крупных инвесторов. Чтобы усилить эффект от книг, записывайте "десять вещей, которые узнали", сразу после прочтения, хотя вы в любом случае запомните больше одной-двух мыслей из них.

Работайте над микронавыками

Каждый навык, который вы решите освоить, состоит из десятков микронавыков. Например, в бизнесе это — искусство продаж, управление командой, переговоры, продажи и питчинг, разработка продукта, стабильность и выполнение продукта, мотивация, эмоциональная стабильность и прочее.

Эти навыки не связаны друг с другом. Переговоры — это не то же самое, что и продажи. Разработка продукта — это не то же самое, что руководство персоналом. Но чтобы добиться успеха, нужно развивать каждый навык. Микронавыки в шахматах: открытие, середина партии, эндшпиль, тактика, позиционная игра, атаки, защита, психология и тд.

Чем бы вы ни интересовались, составьте список микронавыков. Подумайте, что у вас получается хорошо, что — не очень, и как можно стать лучше в каждом из них.

Анализируйте провалы

Что бы вы не принялись изучать, вы ошибетесь. Сильно. Представьте первый день, когда вы играете в шахматы: вам может это нравиться, вы можете быть талантливыми, уверенными в себе, но при этом вам далеко до тех, у кого есть многолетний опыт.

То же самое касается бизнеса. Инвестирования. Выступлений. Языков. Творчества. Всего, чему стоит научиться. И неудачи будут болезненными.

Но хорошая новость в том, что теперь вы можете изучить свой провал. Вы можете обратиться к наставнику или единомышленнику, чтобы понять, в какой момент все пошло не так.

Успех не даст вам такой возможности учиться, потому что в этом случае сложнее определить, где были ошибки (и это означает, что вы не используете достаточно возможностей).

Рэй Далио, крупнейший в истории руководитель хедж-фондов говорил: "Боль+осмысление = прогресс".

С бизнесом все сложнее, но попробуйте использовать мини-провалы. Испытайте себя дедлайнами, бросьте себе вызов по привлечению клиентов, по их обслуживанию. Подумайте, где вы можете потерпеть неудачу, сделайте это, изучите, а потом повторите.

Найдите в себе силы

Этот пункт должен был быть первым, ведь он самый важный — без энергии вы не сможете учиться.

Если вы недостаточно спите, то усталость не даст вам учиться. Если у вас сложные отношения, ваши мысли будут заняты ими, и вы не сможете учиться. Если вы слишком озабочены чем-то, то потратите много умственной энергии, заботясь о будущем, вместо того, чтобы учиться сейчас.

Когда я разорился в четвертый или пятый раз, то оглянулся и спросил сам себя: "Что я делал правильно каждый раз, когда пытался заработать?" и "Что я делал неправильно?". Все это сводилось к:

физическому здоровью: есть, двигаться, спать;

эмоциональному здоровью: устранить ВСЕХ токсичных людей из своей жизни;

творческому здоровью: записывать десять идей ежедневно (идеи могут быть посвящены чему угодно);

духовному здоровью: понять, как бороться с беспокойством и сожалением. Не пытаться контролировать вещи, которые вы не в силах контролировать.

Эти четыре вещи дали мне столько энергии, что, вероятно, заменили еще 1 000, а то и 2 000 часов из тех самых 10 000.

Используйте правило 1%

Попробуйте улучшать то, что вы изучаете, хотя бы на 1% каждый день. Кажется, это совсем немного. Всего один процент! Но 1% каждый день — это 3800% в год. Это в 37 раз лучше, чем в начале года.

У меня был друг, с которым я всегда играл в шахматы. Он играл целыми днями. Но он не прочитал ни одной книги о шахматах и не учился у других. Он просто делал одни и те же ходы, одни и те же ошибки партия за партией. Я спросил его, почему он ничего не делает, чтобы стать лучшим?

Ведь нужно всего-навсего делать несколько базовых шагов ежедневно, чтобы становиться лучшим на 1%. Он сказал: "Ах, я просто люблю играть". И это нормально.

Но он так и не научился играть лучше. Играть в шахматы гораздо приятнее (и любое другое дело гораздо приятнее), когда вы становитесь лучше, когда вы учитесь и можете оценить тонкости и нюансы.

Занимайтесь ежедневно

Вы не научитесь лучше играть в шахматы, просто читая об этом. Вам нужно играть. И играть в стрессовых ситуациях — например, участвовать в турнире. Вы не можете стать лучшим в бизнесе, просто прочитав о Ричарде Брэнсоне. Вам нужно открыть свое дело (или поработать в стартапе, или даже в большой компании и обратить внимание на их небольшие успехи и неудачи).

Вы не можете стать классным оратором, просто просматривая видео. Вы должны выступать. Каждый день.

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