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Как стать мужчиной мечты: семь главных советов

Настоящий мужчина берет любую ситуацию под контроль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:57
Станьте настоящим мужчиной
Станьте настоящим мужчиной
Фото: Pexels

Быть желанными и любимыми хочется не только женщинам, а и мужчинам. Вот только действия для разных полов абсолютно разные. Вашему вниманию семь советов, как стать мужчиной мечты.

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1. Надежность

Чтобы быть настоящим мужчиной, нужно уметь брать на себя ответственность и быть надежным. Не бросайте слова на ветер, отвечайте за свои поступки и женщины это оценят.

2. Верность

Если вы даете обещание своей женщине, что будете ее любить и уважать, тогда сдержите свое слово и будьте ей верны. Сюда же можно отнести и честность – не предавайте тех, кто вам доверился.

3. Щедрость

Будьте щедрыми. И тут речь не о том, что богачи могут считаться настоящими мужчинами из-за своего капитала, а в том, какое у мужчины отношение к деньгам. Скупой тот мужчина, кто нищий духом, сколько бы денег он не имел.

4. Умение любить

Каждый человек проявляет свои чувства по своему: подарки, слова, поступки. Важно все это делать и показывать своей женщине, как она для вас важна. Не бойтесь проявлять и показывать свои чувства.

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5. Решительность

Настоящий мужчина берет любую ситуацию под контроль и сам решает все проблемы, не замалчивая и не перекладывая их на кого-то другого. Мужчина сам выбирает пути и способы решения проблемы, не затягивая это в долгий ящик.

6. Способность учиться

Это умение сейчас важно всем, но мужчинам особенно, если они хотят добиваться поставленных целей. Нужно учиться зарабатывать деньги, строить отношения, любить, договариваться и развиваться в целом.

7. Уход за собой

Женщинам свойственно прихорашиваться и проходить различные процедуры по уходу за собой. Но это вовсе не значит, что мужчине ничего не нужно делать со своей внешность. Занимайтесь спортом, следите за своей одеждой, прической, ногтями. Ухоженность и аккуратность для настоящего мужчины – это стиль жизни.

Тем временем мы выяснили, какие имена приносят успех: научный ответ.

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