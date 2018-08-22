Как стать обаятельным и легко притягивать к себе людей: семь простых советов

Чего особенно не надо делать, так это хвастаться перед ними своими достоинствами и достатком

Будьте дружелюбны. Фото: pixabay

Выглядеть бодро и дружелюбно получается далеко не у всех и не всегда. А внутреннее обаяние и вовсе дано не всем. Поэтому важно просто немного поработать над собой.

Вашему вниманию семь простых способов, как стать обаятельным и легко притягивать к себе людей.

1. Уважать окружающих.

Несмотря на то, находятся ли они на деловых переговорах или делают заказ у официантки в ресторане, они всегда стараются быть вежливыми и относиться ко всем с уважением. Они прекрасно понимают, что если они будут относиться плохо даже к какому-то одному человеку, это может произвести очень негативное впечатление у окружающих. Поэтому они проявляют ко всем уважение, потому что знают, что они сами ничем не превосходят остальных.

2. Относиться к окружающим таким образом, как они сами бы этого хотели.

Распространенное суждение, что человек должен относиться к остальным, точно так же, как он хотел бы, чтобы относились к нему, в большинстве случаев не работает. Из этого следовало бы сделать вывод, что ко всем нужно относиться одинаково. Однако это неправильно, ведь все люди разные, и каждому хотелось бы, чтобы к нему относились именно так, как хочет он. Например, кто-то любит обращать на себя всеобщее внимание, а другие этого терпеть не могут.

Для того, чтобы стать обаятельным нужно уметь определять характер человека, и подстраивать под него свою манеру общения.

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3. Не использовать светскую манеру общения.

Если нужно отбить у своего собеседника интерес к себе, нужно просто завести с ним бессодержательный, светский разговор. К такому человеку у окружающих точно не проявится симпатия. Обаятельные люди так вести себя, конечно же, не будут. В разговоре даже с незнакомым человеком, они проявляют к нему свой искренний интерес, благодаря чему они могут легко дать ответ на любой вопрос, и высказать свое мнение.

4. Проявлять интерес к людям и не зацикливаться только на себе.

Чтобы стать обаятельным человеком не стоит постоянно думать только лишь о себе, а стоит как можно чаще проявлять по-настоящему искренний интерес к окружающим людям. Нужно уметь их слушать, когда они рассказывают про себя, спрашивать их, показывая тем самым свою заинтересованность.

Чего особенно не надо делать, если есть желание обаять окружающих, так это хвастаться перед ними своими достоинствами и достатком.

5. Различать факты и личные мнения.

В любом разговоре могут быть всегда затронуты спорные темы, обсуждать которые, обаятельные люди будут всегда осторожно. Однако, это не значит, что нужно обходить такие темы стороной или постоянно соглашаться с мнением собеседника, дабы не вступить в с ним в спор. Напротив, нужно высказывать свое мнение, но при этом делать акцент на том, что это сугубо личный взгляд на ситуацию. Ведь и другие тоже вправе иметь свою точку зрения по любому вопросу.

6. Быть честным и настоящим.

Обаятельные люди никогда не скрываются под маской лицемерия. Они всегда стараются быть такими, какие они есть на самом деле. С любым человеком они ведут так же, как и с остальными, не разводя сплетни и не обсуждая кого-то у него за спиной. Они живут честно и открыто.

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7. Улыбаться и радоваться жизни.

Если человек хочет притягивать к себе людей, ему нужно избавиться от хмурого лица, и как можно чаще улыбаться во время общения. Улыбка и смех всегда вызывают положительные эмоции у собеседников, поднимают им настроение, и вследствие чего такой человек вызывает симпатию у окружающих.

Обаятельные люди всегда на позитиве и не бывают равнодушными. Они ценят жизнь и радуются ей. Но это не значит, что жизнь их лишена проблем. У них они есть, но воспринимаются как временные трудности, которые обязательно пройдут.

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