Как стать привлекательной: пять эффективных способов
Психолог раскрыла очень простой секрет женской привлекательности
Привлекательной может быть любая женщина, для этого не нужно быть красивой. При этом не каждая красавица может быть привлекательной. Об этом в Instagram рассказала психолог Елена Вайс и назвала способы, как женщине стать привлекательной.
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- Осознайте, что вы такая, какая вы есть, конечно, можно всю жизнь страдать из-за своей несостоятельности, а можно прямо сейчас подойти к зеркалу и первый раз взглянуть на себя без критики.
- Благодарите себя и будьте внимательны к себе. Находите каждый день моменты, в которых вы можете быть себе благодарны, заботьтесь о себе.
- Возьмите за правило, не покупать себе много дешевых вещей, научитесь хотя бы раз в месяц радовать себя дорогой вещью, которая быть может пока еще не укладывается в вашем сознании.
- Учитесь делать праздник для самой себя. Просто раз в месяц покупайте себе цветы, такой букет, который нравится именно вам. Это очень сильно повышает настроение.
- Пригласите себя на ужин. В некоторых заведениях это дают прямо как практику. Продумайте свое меню, красиво оденьтесь, отведайте наедине с собой свои любимые блюда.
Психолог также призвала женщин не забывать о том, что как только они станут привлекательными для самих себя и сделают себя достойными своего же вниманию, только тогда они станут привлекательными для всех. "Секрет очень простой, а главное зависит только от нас самих", – подытожила она Елена Вайс.
Тем временем эксперт назвал главную проблему всех женщин.
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