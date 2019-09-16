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Как стать привлекательной: пять эффективных способов

Психолог раскрыла очень простой секрет женской привлекательности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:16
Полюбите себя сами, и вас полюбят другие
Полюбите себя сами, и вас полюбят другие
Фото: Pexels

Привлекательной может быть любая женщина, для этого не нужно быть красивой. При этом не каждая красавица может быть привлекательной. Об этом в Instagram рассказала психолог Елена Вайс и назвала способы, как женщине стать привлекательной.

Почему женщины должны носить каблуки – смотрите видео:

  1. Осознайте, что вы такая, какая вы есть, конечно, можно всю жизнь страдать из-за своей несостоятельности, а можно прямо сейчас подойти к зеркалу и первый раз взглянуть на себя без критики.
  2. Благодарите себя и будьте внимательны к себе. Находите каждый день моменты, в которых вы можете быть себе благодарны, заботьтесь о себе.
  3. Возьмите за правило, не покупать себе много дешевых вещей, научитесь хотя бы раз в месяц радовать себя дорогой вещью, которая быть может пока еще не укладывается в вашем сознании.
  4. Учитесь делать праздник для самой себя. Просто раз в месяц покупайте себе цветы, такой букет, который нравится именно вам. Это очень сильно повышает настроение.
  5. Пригласите себя на ужин. В некоторых заведениях это дают прямо как практику. Продумайте свое меню, красиво оденьтесь, отведайте наедине с собой свои любимые блюда.

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Психолог также призвала женщин не забывать о том, что как только они станут привлекательными для самих себя и сделают себя достойными своего же вниманию, только тогда они станут привлекательными для всех. "Секрет очень простой, а главное зависит только от нас самих", – подытожила она Елена Вайс.

Тем временем эксперт назвал главную проблему всех женщин.

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