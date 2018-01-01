Как стать привлекательным: интересный ответ ученого

Наша психологическая склонность к одиночеству может быть чем-то вроде "карантина"

Позаботьтесь о своем здоровье. Фото: pixabay

Чтобы чувствовать себя привлекательным важно иметь хороший иммунитет. Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин.

"Вы одиноки и непривлекательны? Возможно, что дело в иммунной системе. Иммунитет достаточно сильно влияет на наше поведение и самочувствие. С одной стороны, мы иначе себя чувствуем, ведем и оцениваем людей, которые "подозрительны" для нашей иммунной системы. С другой стороны, когда мы больны, то изменение реактивности иммунитета тоже сильно влияет на наше поведение и восприятие мира", – говорит он.

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И поясняет, что за се это отвечает поведенческая иммунная система (behavioral immune system). Она представляет собой набор реакций, которые меняют наше поведение при возможном контакте или при угрозе инфекции.

"При этом даже не так важно, смотрите вы вживую на человека с кожными высыпаниями или это просто картинка – реакция иммунитета одинаково сильная. Эта система она активируется в тот момент, когда при взаимодействии с людьми и предметами вокруг у человека появляется риск заразиться", – говорит Андрей.

Он уточняет, что признаками опасности являются необычные запахи, грязь, неаккуратность, неопрятность, кожные высыпания, кашлянье, чихание, покраснение лица, отечность и много другое. Многие признаки, например, изменение запаха человека, мы можем воспринимать подсознательно. Все эти признаки серьезно влияют на нашу оценку ситуации и человека.

"Интересно, что эта система достаточно "умная". Так, у людей, которым с экранов угрожали оружием, уровень IL-6 повысился в среднем на 6%, в то время как у тех, кто просматривал фото больных, увеличилось на 23%! Иммунитет "понимает", что иммуноглобулины бессильны против пуль. Другое исследование изучало оценку других людей при быстрых свиданиях. Ученые в ходе экспериментов выяснили, что активация иммунитета человека происходит в тот момент, когда мы видим в другом человеке угрозу нашему здоровью. Оказалось, что если добавить к внешности человека небольшой признак болезни или повреждения (запах, царапина, пятно), то независимо от качества общения в 80% случаев желание общаться пропадало", – рассказал врач.

По словам Беловешкина, часто ксенофобия связана с поведенческой иммунной системой, когда при стрессе или угрозе мы стараемся избегать нового или того, что у нас ассоциируется с "нечистым".

"Не только мы избегаем "больных" людей. Если мы заболеваем, то тоже стремимся избегать общества. Собственно, наша психологическая склонность к одиночеству может быть чем-то вроде "карантина", когда больная особь избегает здоровых или наоборот. Установлено, что "больной" запах заметно снижает привлекательность и такое животное избегают. У людей тоже самое", – пояснил ученый.

Врач подытожил, что если человек хочет быть привлекательным и общительным, ему нужно иметь здоровый иммунитет.

"Состояние нашей иммунной системы влияет на наше поведение. Если мы больны, то будем избегать здоровых людей. Мы можем хуже оценивать других людей, если они проявляют признаки болезни и неосознанно избегать их. Наша привлекательность зависит от состояния нашего здоровья. Даже запах, внешность и другие признаки несут много информации о нашем состоянии. Быть более здоровым = быть более привлекательным и общительным", – подытожил он.

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