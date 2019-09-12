Как стать счастливым человеком: срочно откажитесь от 13 плохих привычек

Иногда счастье заключается в том, чтобы отказаться от вредных привычек, которые мы накапливаем годами

Счастье кроется в мелочах Фото: stocksnap.io

Быть счастливым хочет каждых человек. В поисках счастья, люди ходят на множество тренингов и читают различные книги, где указаны всевозможные способы обрести желанное. Однако иногда счастье заключается в том, чтобы отказаться от вредных привычек, которые мы каким-то образом накапливали и которые теперь заполняют наш личный "рюкзак". Возможно, вы привыкли к некоторым из этих 13 привычек, от которых стоит отказаться, если хотите быть счастливым человеком.

Что лучше есть для счастья – смотрите виде:

1. Трудоголизм

Мы работаем все дольше, стремясь выполнить все больше задач. Работа становится всепоглощающей деятельностью, навязчивой идеей, которую нельзя "отключить".

Сложно изменить это, но вы можете постепенно откладывать как минимум 2-3 часа в день, когда вы делаете что-то полностью эгоистичное: посмотрите сериал, который вы записали месяц назад, прочитайте роман, который лежал у вашей кровати в течение нескольких недель.

2. Пессимизм

Да, это привычка. Многие люди развивают эту модель мышления с детства, потому что их родители были негативными мыслителями. Другие развивают его, потому что негативные события сильно повлияли на них (например, потеря работы, смерть партнера, развод), и они не прошли через негатив. Попробуйте использовать в жизни немного благодарности.

3. Вы постоянно в ожидании чего-то

"Я буду счастлив, когда найду другую работу", "Я буду счастлив, когда смогу наконец уйти на пенсию", "Я буду счастлив, когда…". Это условие общего недовольства не проходит, когда эти цели сбываються, потому что человек считает, что желаемое не принесло счастья. Приятно иметь цели, но если вы не сможете "жить настоящим", вы никогда не будете счастливы.

4. Вы позволяете другим контролировать ваши решения

Эта маленькая привычка означает, что вы никогда не проходили через родительско-детскую модель, когда были ребенком. Подстригитесь, даже когда другие говорят, что вы не должны; запишитесь на какие-то интересные занятия; попутешествуйте самостоятельно. Привыкайте быть независимым, и эта привычка будет развиваться.

5. Маскировка обиды или гнева

Каждый раз, когда вы думаете о событии, обстоятельстве или человеке, ответственном за болезненный опыт, вы испытываете все это снова и снова с одними и теми же эмоциями. Отказ от этой привычки требует много практики. Когда приходит такая мысль, вы должны развеять ее и заменить чем-то приятным. Вы также должны научиться искренне прощать.

6. В поисках временного счастья

Мы все принимаем импульсивные решения для временного счастья, но когда это единственный тип счастья, которое мы преследуем, мы никогда не будем счастливы. Планы стать счастливым в долгосрочной перспективе должен стать новой привычкой.

7. Ставите цели, которые слишком велики/сложны

Они не достигнуты, и тогда вы несчастны. Установите более короткие краткосрочные цели, которые являются сложными, но достижимыми. Тогда похвалите себя и получите свою порцию счастья.

8. Нет желания попробовать что-то новое

Если вы не изучаете новые вещи, если у вас нет новых впечатлений, то вы застряли на месте. Это несчастливое место, потому что вам нечего ждать. Выходите и сделайте что-нибудь новое для себя.

9. Вы в отношениях с человеком, который вас обижает

Уйти от кого-то близкого – решение сложное. Но если этот человек вас критикует, унижает или еще хуже, физически оскорбляет вас, тогда не медлите ни секунды. Облегчение и счастье, которые вы получите, когда уйдете, будут поразительными.

10. Быть все время в спешке

Да, есть сроки, бывают времена, когда жизнь беспокойна и мучительна. Если ваша жизнь такая все время, тогда это ваша собственная ошибка. Уменьшите обязательства и позвольте другим делать свое дело.

11. Говорите "да", когда чего-то не хотите

Это сложная привычка. Вы хотите угодить всем, хотите, чтобы люди говорили, что могут рассчитывать на вас. Но поверьте, если вы можете просто заставить себя сказать "нет" в первый раз, то это будет даваться вам легче с каждым последующим "нет".

12. Быть жестким и негибким

Если ваша жесткость не позволяет вам принять все сюрпризы и изменения в жизни, тогда вы будете несчастны. Начните с мелочей и наращивайте. Позволяйте себе менять график и события так, чтобы становиться счастливее.

13. Быть жадным

Когда мы делаем что-то хорошее для других, то получаем от этого удовольствие. Вы можете быть скупыми с деньгами или временем, но в любом случае вы не будете счастливы, если и так дальше продолжите в этом духе.

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