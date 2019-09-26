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Как стать счастливым человеком: восемь полезных рекомендаций

Научитесь наслаждаться тем, что вас окружает и приложите немного усилий, чтобы получить больше

Анна Ковпак
Сегодня, 12:51
Научитесь получать удовольствие от жизни
Научитесь получать удовольствие от жизни
Фото: Pexels

Чтобы ощутить себя счастливым, на самом деле не нужно иметь миллион долларов, большую яхту и много дизайнерских вещей. Причина кроется в другом. Вот почему, имея все блага цивилизации, вы все равно ощущаете себя несчастным. Было проведено даже исследование, где выяснилось, что, если человек получит все, что хочет, то станет лишь на 10 процентов счастливее. А чтобы получить остальные 90 – нужно немного приложить усилий.

Что украинские звезды думают о счастье – смотрите видео:

Вашему вниманию восемь полезных рекомендаций, которые помогут вам стать счастливым человеком.

1. Не сравнивайте себя ни с кем

Сравнивая себя с другими людьми, вы становитесь несчастными, потому что кто-то обязательно богаче, красивее и успешнее. Но это все ловушка, которая стала все более опасной с появлением соцсетей. Запомните, что сравнивать себя теперешнего можно только с тем, каким вы были раньше.

2. Здоровый сон и питание

Здоровье – важнейший момент, за которым всегда нужно следить, чтобы чувствовать себя счастливым. Здесь важно отметить, что сбалансированное питание и полноценный сон должны стать неотъемлемой частью вашей жизни. Когда у вас что-то болит, вы голодны или не выспались, то чувствуете себя разбитыми, раздраженными и несчастными. Исправьте это немедленно.

3. Ставьте цели и достигайте их

Когда перед вами стоит определенная цель и вы знаете, какие шаги необходимо сделать, чтобы достичь успеха – вы не теряете времени зря. Ежедневно выполняя определенные задачи, вы будете получать удовольствие от того, что уже достигли.

4. Найдите любимую работу или дело

То, чем вы занимаете каждый день имеет большое значение и для вашей самооценки, и для внутренний гармонии. Если еще не нашли свое дело, воспользуйтесь специальными тестами по профориентации, чтобы сделать свой первый шаг.

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5. Надите дело для души

Работа – хорошо, но важно также, чтобы у вас было свое хобби и дело для души. Здесь совсем не важно, что это будет – книжный клуб, вязание или группа мам. Главное, чтобы получали удовольствие и душевное спокойствие от этого занятия.

6. Отпускайте прошлое

Не живите прошлым, а обиды старайтесь отпускать. Из прошлого необходимо делать выводы и отпускать, не отягощая им то, что у вас есть сейчас.

7. Практикуйте умеренность

Когда в чем-то появляется дефицит, начинаешь больше ценить то, что получается достичь большего. Не отказывайтесь резко от всего, просто время от времени практикуйте небольшой дефицит. Потому что, как говорят, со временем и халва становиться не сладкой.

8. Практикуйте саморефлексию

Находите время для саморефлексии и познания себя. Например, поймите, что делает вас счастливым. Это только звучит все просто, а попробуйте составить список из 50 пунктов. Пускай это будут мелочи, но то, что вас радует. Начав писать список, вы увидите, что все не так просто и даже над этим нужно немножко поработать.

Совет: находите время для себя, делайте приятные вещи и начните радоваться тому, что вас окружает. Это непременно сделает вас счастливыми.

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