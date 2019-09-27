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Как стать успешной и счастливой: 10 правил сильных женщин

Научитесь ценить то, чего уже достигли, но не забывайте развиваться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:44
Научитесь жить для себя, а не ради кого-то
Научитесь жить для себя, а не ради кого-то
Фото: stocksnap.io

Всем женщинам хочется ощущать себя счастливыми и успешными. Вот только достичь этого получается не у всех. Вашему вниманию 10 простых правил сильных женщин, которые способны помочь вам стать успешными и счастливыми.

История успеха девушки-пышки – смотрите видео:

1. Верьте в себя и свои силы

Вы можете стать счастливой и успешной, если только сами этого захотите. У вас уже есть желание, теперь найдите средства и силы, чтобы получить желанное. Верьте в себя и свои силы.

2. Научитесь фокусироваться

Сейчас так много отвлекающих факторов, которые забирают вашу энергию, силу и время, что важно научиться фокусироваться. Поставьте перед собой конкретную цель и двигайтесь к ней, не распыляя свое внимание.

3. Развивайте свои коммуникативные навыки

Умение поддержать разговор или просто рассказать, чего вы хотите – важный и полезный навык. Если понадобится — пойдите на курсы по актерскому мастерству, где сможете раскрепоститься и убрать зажатость.

4. Постоянно учитесь и развивайтесь

То, что вы получили диплом, не значит, что можно довольствоваться тем, что у вас есть. В современном обществе, которое развивается ежеминутно, важно постоянно учиться и развиваться, чтобы быть в струе. Курсы, семинары и различные вебинары помогут вам в этом.

5. Повышайте свою продуктивность

Чтобы повысить свою продуктивность, научитесь ставить приоритеты и записывайте все задачи, чтобы ничего не забыть.

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6. Научитесь управлять своими эмоциями

Эмоциональный интеллект сейчас чуть ли не важнее IQ. Поэтому важно научиться управлять своими эмоциями, что поможет взять верх над вашим оппонентом, в случае спора и достичь лучших результатов в любых переговорах.

7. Научитесь правильно организовывать свой день

Чтобы достичь успеха, важно уметь все успевать. Для этого необходимо научиться организовывать свой день так, чтобы ничего важного не забыть. Намечайте цели на день, убирайте хлам со стола и рабочих документов: вам нужен порядок и на рабочем месте, и в голове.

8. Научитесь отдыхать

Без отдыха уже через неделю вы устанете и начнете что-то забывать, что-то не успевать, а при этом еще и злиться. Полноценная работа требует полноценного отдыха. Здоровый сон, полезная еда, отказ от дел в выходные дни (или хотя бы по вечерам) и общение с близкими помогут вам восстановить силы.

9. Уделяйте время только себе

На работе много дел, которые без вас не решаться, дома – вы тоже незаменимы для мужа и детей. Но, чтобы перезагрузить мозг, который изрядно устает на работе, важно уделять время только себе. Почитайте книгу, сходите в спа, бассейн, займитесь спортом или просто в одиночестве прогуляйтесь по парку. Это поможет прийти в себя и с новыми силами приступить к завоеванию мира.

10. Хвалите себя за результаты

Ставя перед собой большую цель, не забывайте хвалить себя за каждый, даже небольшой шаг к ее достижению. Поощряйте себя чем-то приятным – купите себе букет любимых цветов, шоколадку, новое платье или походом в театр. Научитесь не обесценивать все, чего вы достигаете.

Ранее мы выясняли, как стать счастливым человеком: восемь полезных рекомендаций.

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