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Как телевидение может изменить жизнь: Ирина Фролова рассказала о знакомстве с мужем и ритуалах в семье

Телеведущая призналась, как часто они с супругом делают друг другу комплименты

Варвара Левская
Сегодня, 09:30

10 марта на телеканале "Украина" стартует третий сезон мейковер-шоу "Місія: краса". Зрителей в новом сезоне проекта ждут не только фантастические перевоплощения, но и знакомство с новой ведущей проекта. Ирина Фролова и Ильяс Сахтара помогут героям преобразиться не только внешне, но и внутренне. О том, как телевидение изменило ее жизнь, о комплиментах супруга и ритуалах в семье, Ирина Фролова рассказала в эксклюзивном интервью.

Ирина Фролова
Ирина Фролова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

С Ильясом Сахтарой вы были знакомы еще до проекта "Миссия: красота". Как поддерживаете друг друга, когда на площадке в непростых ситуациях?

С Ильясом знакомы лет 10-11. Когда возникает стрессовая ситуация, на мой взгляд главное, что можно сделать – дать понять человеку, что ты рядом, что понимаешь его чувства и если нужно, готов подставить плечо опоры. Выслушать и обнять – иногда лучшее, что можно сделать. Конечно, еще важно уметь быть гибким. Помнить, что каждый из нас – часть системы, организма. И если для общей цели необходимо поменять свой план, быть готовым это сделать. Не забывать, что мы работаем в большой команде, да еще и с человеческими историями. Так что тут бывает и будет всякое.

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В вашей семье, как много дети смотрят телевизор? Потому что сейчас часто родители ограничивают этот момент.

Дети иногда смотрят каналы, на которых идут только мультики. Но в целом, если говорить о девайсах, они больше за планшет, а не телевизор.

Там у них есть и мультики, и различные игры, и рисовалки. Плюс возможность всем этим управлять. У Дани, к примеру, в планшете есть игра с фермой динозавров. Они у него там влюбляются, откладывают яйца, он следит, чтобы яйца были в хороших условиях, а когда появляется маленький динозаврик – за ним важно ухаживать, кормить его, защищать, пока он не вырастет. У Луки же среди игр на планшете в приоритете игра о кухне. Он берет там разные продукты, смешивает их в блендере, делает коктейли. Или же нарезает все в салат. Или готовит в духовке.

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Посмотреть утреннее шоу с участием папы, это какой-то своего рода ритуал?

Да, раньше это был ритуал – включить телевизор, увидеть папу, поздороваться через экран. Мы с детьми досыпали под Гришины рассказы. Сейчас, по-честному, для меня это – возможность отвлечь детей, пока самой утром нужно быстро что-то сделать. К примеру, сварить кашу, сделать омлет быстренько и сварить кофе.

У нас два парня-энерджайзера, и если они оба уже успели взбодриться с утра, становится несколько сложным сделать что-то без их участия.

После приветствия с Гришей дети могут переключиться и на планшеты. Мы не противники гаджетов. Но стараемся, конечно, чтобы не было злоупотребления.

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В соцсети писали, что телевидение изменило вашу жизнь, и один из моментов – знакомство с супругом.

Да, это правда.

Помните этот день? Часто люди предчувствуют какие-то значительные вещи в своей жизни?

Я помню день, когда мы познакомились с Гришей на кастинге. Никакого предчувствия у меня не было. Просто было комфортно с этим человеком проходить пробы для проекта. Когда уже работали вместе, были разные ситуации, иногда случалось и так, что коса находила на камень и летели искры.

Но он мне нравился как человек и партнер. Более эрудированного и начитанного мужчины я не знала ни тогда, ни сейчас. К тому же, конечно, у него сумасшедшая харизма личности.

Ирина Фролова
Ирина Фролова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А вот судьбоносным для меня стал день, когда мы начали встречаться. Это было после того, как наш проект закрыли. Гриша начал проявлять знаки внимание, а я испугалась. Была уверенна, что это вообще не очень хорошая идея – пробовать перейти в личные отношения с партнером по кадру, на которого у меня еще были планы, как на коллегу.

Мы месяц встречались и просто очень много разговаривали. Иногда после встречи еще несколько часов разговаривали в машине под моим домом. И говорили до момента, пока не заканчивался бензин. Потом ехали на заправку, Гриша заправлял авто и снова ехали под мой подъезд. Все, что он говорил, заходило в мое понимание мира, как вода в сухую землю. Знаете, что такое абсолютный унисон? Ну вот. Так что у меня было два варианта: либо это действительно мой мужчина, либо же он просто очень хорошо знает, что и как надо рассказывать женщине. После месяца разговоров стало понятно, что он – мое. И мы начали встречаться.

Как часто вы с супругом делаете друг другу комплименты?

Часто. Много раз в день. Есть классная книга про пять языков любви. Мне кажется, что эти языки у нас с Гришей совпадают и это счастье. Мы в принципе много говорим. И по душам, и обсуждая какие-то ситуации, и комплименты, и в чувствах признаемся ежедневно. Для нас это важно. К тому же, Гриша мой лучший друг, так что он все узнает первым. Я знаю, что для многих такое поведение выглядит слишком ванильным, но это уже вопросы другого человека. Если тебе это не нравится, не воплощай это в своей жизни. И все. Для нас же в паре очень важна речь. Конечно же при условии, что эта речь – искренняя.

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