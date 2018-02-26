Как тренировать память: эффективные советы

Хорошая память дается нам не с рождение, ее нужно тренировать. Вот, например, оператор из Австралии Паола Френсис помнит 129 тысяч телефонных номеров. А еще адреса абонентов и названия предприятий, которые там находятся.

"Мозг – он как мышца ежедневно нуждается в прокачке. Очень важно держать мозг в тонусе. Постоянно разгадывать кроссворды, учить стишки, запоминать числа, чтобы он был постоянно в хорошем спортивном состоянии. Когда ко мне приходят взрослые люди, я спрашиваю, когда вы в последний раз учили стихи. Или фантазировали и мечтали?" , – говорит эксперт с развития памяти Елена Калачикова.

Как держать мозг в тонусе знает актриса, которой ежедневно приходится учить множество слов.

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"Легче брать рифмованный текст. Хорошо запоминаются стихи и песни", говорит актриса Римма Зюбина.

А вот, когда Римме нжно выучить огромный текст, у нее есть на это свой метод, который точно оценят женщины.

"Я просто делаю что-то, например, маркером выделяю вой текст и вот учу. Мою посуду и читаю", – говорит актриса.

Однако, не стоит зацикливаться. Наша память основывается на ассоциациях и образах. Например, длинные слова делим на меньше и созвучные и развешиваем их в соей комнате. Есть еще и другой метод. В магазин не надо ходить со списком, а делите свою руку на продукты. Например, на большой палец образно вешаем бутылку с молоком. Указательный палец представили в виде багета, далее на пальце висят куриные яйца.

Стоит отметить, что большинство из людей – правши. А это значит, что больше развито левое полушарие головного мозга. За образное мышление отвечает правое полушарие, но и это можно прокачать. Например, зуба попробовать чистить левой рукой, набирать текст на клавиатуре также в основном левой рукой.

Напомним, американские ученые завершили первую серию тестов устройства для улучшения памяти с помощью электростимуляции мозга.