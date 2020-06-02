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Как уберечь подростка от попыток увеличить интимные части тела: совет родителям

Сегодня, 11:32

Секс-педагог призывает родителей дать своим детям правильную и грамотную информацию об их теле

Информационный поток сейчас настолько велик, а доступ детей к различной информации настолько прост, что родителям необходимо быть предельно внимательными. Особенно в теме секса и особенно, если у вас дома растет мальчик, который достиг подросткового возраста. Секс-педагог Юлия Ярмоленко пояснила, чем грозят эксперименты с различной информацией про увеличение полового члена.

"Если у вас дома есть подросток, которому подробно не объяснили, как устроен пенис, с 90% вероятностью он попробует пару методов увеличения члена из интернета. Что это будет? Скорее всего, максимально безопасная сода. Записывайте: чайная ложка соды на стакан теплой воды, перемешиваем и помещаем орган, который вы хотите увеличить, в чудо-раствор на полчаса. И? Привет, раздражение и сухость!" – привела Юлия один из примеров.

Как уберечь подростка от попыток увеличения интимных частей тела
Как уберечь подростка от попыток увеличения интимных частей тела
Фото: Pexels

Причем этот метод не настолько опасен, чем к примеру, использование пылесоса или гантели. Ведь оба этих способа приведут подростка с травмами прямиком к хирургу.

Интернет также пестрит бесчисленными предложениями различных мазей и таблеток неизвестного происхождения, которые обещают увеличить пенис на 5-7 см за неделю. И на эту рекламу, к слову, ведутся и взрослые мужчины, подметила Юлия Ярмоленко.

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"А почему? Потому что у нас нет сексобразования, и в школе мальчикам никто не рассказал, как устроен их член. Никто не нарисовал на доске кавернозные тела, не объяснил, что это не мышцы и качать там нечего. Никто не уточнил, что "если вы хотите, чтобы у вас была отличная эрекция, нужно заботиться о сердце. Оно отвечает за потенцию"", – пояснила секс-педагог.

Что такое половое воспитание и почему оно нужно в любом возрасте – смотрите видео:

По ее словам, взрослые должны сами понять и пояснить это своим сыновьям, что увеличить пенис можно только хирургически.

Вместе с тем, эксперт напомнила, что среднестатистический пенис составляет 12-15 см в состоянии эрекции, а про заблуждение: чем больше, тем лучше стоит забыть.

Поэтому секс-педагог призывает родителей давать своим детям правильную и грамотную информацию об их теле. Это поможет уберечь их от ошибок и опасных экспериментов.

Тем временем мы выяснили, как правильно говорить с детьми о сексе: четыре совета психолога.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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воспитание секс психология интим
Источник: Instagram-страница Юлии Ярмоленко
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