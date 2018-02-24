Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости и гаджетомании

Чаще всего гаджетомания возникает у детей 10 лет и старше, но принимать меры к тому, чтобы она не развилась, надо гораздо раньше

Без компьютеров, ноутбуков, планшетов давно уже невозможно представить нашу жизнь. Дети активно тянутся к этим "взрослым игрушкам" и гораздо раньше учатся находить на компьютере любимые игры, чем читать.

Когда трех-четырех- летний малыш уверенно "работает" мышкой, добиваясь нужных ему результатов – это выглядит забавно и умилительно. Но раннее приобщение к гаджетам имеет свои отрицательные моменты. Например, в будущем это может перерасти в очень серьезную проблему под названием "компьютерная зависимость".

Чаще всего гаджетомания возникает у детей 10 лет и старше, но принимать меры к тому, чтобы она не развилась, надо гораздо раньше. Конечно, в современном мире ребенок не может прожить без компьютерных игр и общения в интернете. Но важно, чтобы компьютер не заслонил для малыша реальный мир.

Что такое компьютерная зависимость?

Компьютерная зависимость – это уход человека в виртуальное пространство с потерей интереса к реальным играм, общению со сверстниками и прочим занятиям. Для детей компьютерная зависимость наиболее опасна, так как их взаимосвязи с реальным миром только формируются, да и психика еще неустойчива.

Виды компьтерной зависимости

Игровая

Ребенок слишком увлечен компьютерными играми (персональными или сетевыми). При этом он забывает про уроки, распорядок дня, еду и друзей.

Сетеголизм

Так можно условно назвать неодолимое желание подростка проводить все свое свободное время в чатах, форумах и социальных сетях. Коммуникации в соцсетях становятся важнее реального общения.

Интернет-серфинг

Это привычка к бесцельному переходу с одного сайта на другой. Ребенок открывает первые попавшиеся сайты и форумы, переходит по ссылкам. Опасность здесь даже не в том времени, которое проводится за компьютером (оно может быть меньше, чем в предыдущих случаях). Но просмотр большого объема информации, неадаптированной для детского восприятия, способен нанести вред детской психике.

Симптомы зависимости:

• ребенок забрасывает свои прежние хобби;

• теряет интерес к общению со сверстниками и родственниками;

• не может выйти из-за компьютера в оговоренный срок, забывая про время или игнорируя существующие договоренности;

• становится замкнутым, раздражительным и агрессивным, нервно реагирует на просьбы;

• виртуальных друзей у ребенка значительно больше, чем реальных;

• не хочет говорить родителям, чем занимается в интернете;

• если ребенка лишают возможности проводить время за гаджетами, он испытывает "ломку": у него плохое настроение, он впадает в раздражительность, нервозность, не знает, чем себя занять.

Как справиться?

1. Ограничьте время пребывания ребенка за компьютером.

2. Постарайтесь понять, что именно привлекает его в виртуальности, чего не хватает в реальной жизни.

3. Не перекладывайте на компьютер функции воспитателя. Очень просто включить ребенку мультфильм или поставить игру, чтобы он не мешал вам заняться вашими делами, но это плохой выход.

4. Старайтесь больше времени проводить с ребенком, вникайте в его проблемы, занимайтесь вместе интересными делами. Чаще бывайте на свежем воздухе.

5. Если все ваши усилия не помогают, обратитесь к специалисту.

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