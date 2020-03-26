Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости: совет психолога Натальи Холоденко

Воспитывать ребенка следует собственным примером

Конфликты между родителями и детьми – тема вечная, и нередко они возникают из-за компьютерных игр. В эфире программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням в 9:30, Анатолий Анатолич и Тарас Тополя рассказали, как ограничивают время пользования гаджетами своим детям, а звездный психолог Наталья Холоденко дала советы, как отучить ребенка от игровой зависимости.

Одной из первых и самых глобальных проблем 21-го века, из-за которой у детей-подростков возникают конфликты с их родителями, Наталья Холоденко называет цифровой аутизмом. То есть, когда ребенок живет в мире интернет-технологий, совершенно не обращая внимания на реальный мир вокруг.

"Я неоднократно работала с зависимыми от компьютерных игр подростками и могу сказать: самое страшное, что происходит – это то, что у них появляется очень сильное равнодушие к людям. Для них не имеет значения – мама, папа, друг, им никто не нужен. Все успехи, отношения – у них все в компьютере. И это я считаю ответственностью родителей. Решение этой проблемы – родителям нужно уделять активное внимание ребенку. То есть брать за руку и реально находить время на то, чтобы, например, поиграть вместе в футбол", – говорит Наталья Холоденко.

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Психолог советует не ждать, пока чадо дорастет до подросткового возраста, а готовиться к этой проблеме заранее. Как это, например, делает ведущий "Ранку з Україною" Анатолий Анатолич, который ограничивает своим пока еще маленьким дочкам пользование интернетом.

"Если это что-то интересное, познавательное, например, National Geographic или какое-то тревел-шоу – я не против. Пытаюсь как-то регулировать направление их интересов в Youtube", – говорит Анатолий Анатолич.

Позволяет только частичное пользование гаджетами своим пока малым сыновьям и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Чем планшеты опасны для детей Фото: Pexels

"Утром минут 30-40 они смотрят мультики с телефона. Стараемся, чтобы эти мультики были украиноязычными. Поэтому я считаю, что это прекрасно, когда у подростков есть свои интересы. У меня они были, мне никто палки не вставлял. И при этом мама, конечно же, контролировала меня, чтобы я в какую-то беду не влез, с которой уже нельзя было бы выбраться. Она успела до 13 лет меня воспитать так, чтобы во мне были вот эти определенные меры предосторожности", – рассказывает Тарас Тополя и добавляет, что его родители всегда относились к сыну как к личности, общались с ним на равных и поддерживали его интересы.

Наталья Холоденко убеждена: воспитывать ребенка следует собственным примером. Поэтому если мама или папа будут ругать чадо за то, что оно постоянно сидит в телефоне или планшете, а сами делать так же, ничего не получится.

"Для детей имеет большое значение, соблюдают ли родители то, чего учат детей. Если папа курит, то говорить подростку, что курить вредно – странно. Поэтому все должны побеждать свои слабости ради формирования личности, которая, возможно, станет настолько успешной, что на старости лет отправит отдыхать их на Гавайи, а не будет просить 100 гривен на хлеб", – отметила Холоденко.

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